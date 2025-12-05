Укр
Большой церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать в день Святого Николая

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2025, 20:45
Что можно делать 6 декабря. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье и благополучие.
Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день мороз
  • Почему нельзя убирать в этот день
  • Что нужно подарить 6 декабря

6 декабря церковь почитает память святого Николая Угодника. Как сообщает Главред, он был родом из богатой семьи. В раннем возрасте он решил служить Богу. Все свое наследство он раздал бедным и получил сан архиепископ.

Он был примером глубокой веры, за что обрел дар чудотворения. Считается, что однажды он даже воскресил моряка, который погиб во время шторма. Также он спас трех девушек, которым грозила позорная участь. Николай подбросил им мешочки с золотом в качестве приданного. Отсюда и пошла традиция дарить подарки.

видео дня

Что можно делать 6 декабря

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят здоровья и благополучия.
  • В этот день нужно испечь хлеб, пироги и угостить ими нуждающихся. Чем больше вы сделаете добра, тем больше хорошего вернется к вам.
  • В этот день нужно угостить детей сладостями, можно дарить подарки.
  • В этот день нужно отдать долги. Это принесет вам благословение.
  • В этот день нужно заказать молебен о счастливом замужестве, если девушка еще не замужем.

Что нельзя делать 6 декабря

1. Нельзя 6 декабря ругаться и сквернословить. Это притянет лишь неприятности и проблемы.

2. Нельзя 6 декабря грустить. Предки верили, что это притянет негатив в следующий год.

3. Нельзя 6 декабря ругать детей. Николай считается их покровителем и может разгневаться.

4. Нельзя 6 декабря заниматься уборкой и рукоделием. Это унесет удачу из вашего дома.

5. Нельзя 6 декабря брать или давать деньги в долг. Иначе в следующем году будут финансовые трудности.

Приметы 6 декабря

  • Если в этот день сильный мороз, то в мае будет непогода.
  • Если в этот день мелкий снег, но 6 июня будет дождь.
  • Если в этот день вокруг Луны розовые кольца, то будет стужа.
  • Если в этот день тепло, то весна будет ранней.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

