Новый пост предательницы Лорак попался украинцам и вызвал бурную реакцию.

Ани Лорак - реакция украинцев / коллаж: Главред, фото: threads.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак похвасталась образами из нового клипа

За что предательницу высмеяли украинцы

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и решила искать лучшей судьбы в стране-агрессоре, вновь решила похвастаться модными образами. К несчастью для запроданки, ее публикация попала в рекомендации украинцам в Threads, где ее с удовольствием высмеяли за "переобувание", а также уличили в приукрашивании внешности на фото.

Запроданка выложила снимки с образами из нового клипа и поделилась воспоминаниями из украинского детства. Она заявила, что всегда любила модные эксперименты.

"В детстве я любила наряжаться и находить новые грани себя. Нравится ли вам экспериментировать? Какой образ из клипа "Будет здорово" нравится вам больше?", — подписала снимки Лорак.

Новый образ Ани Лорак / фото: threads.com, Ани Лорак

К сожалению предательницы Украины, ее послание дошло не до слушателей страны-агрессора, которых она сейчас развлекает, а до украинцев, которые с удовольствием оценили ее модные поиски. Бывшие соотечественники артистки также заметили, что Лорак умалчивает о том, что помимо страсти к переодеванию, имеет слабость и к переобуванию. По традиции певицу также поблагодарили за "тайную поддержку ВСУ".

Ани Лорак упрекнули за смену позиции / скрин из соцсетей

Комментараторы высмеяли Ани Лорак / скрин из соцсетей

Ани Лорак сделали модный совет / скрин из соцсетей

Ани Лорак упрекнули в предательстве Украины / скрин из соцсетей

Новая фотосессия запроданки также подчеркнула, насколько сильно Ани любит корректировать свою внешность на снимках, хотя давно не выглядит так молодо и свежо, как пытается казаться. Комментаторы посоветовали Лорак меньше пользоваться фотошопом и показывать, как она выглядит в реальной жизни.

Как выглядит сейчас Ани Лорак / скрин из видео

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

