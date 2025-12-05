Укр
Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

Инна Ковенько
5 декабря 2025, 13:53обновлено 5 декабря, 14:29
Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен.
Кратко:

  • Оккупанты продвинулись в Волчанске на Харьковщине
  • Город фактически разрушен, россияне пытаются закрепиться на его руинах
  • ВСУ удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска

Армия страны-агрессора России продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города.

Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, пишет Укринформ.

"Да, действительно, в Волчанске есть российские продвижения. Следует учитывать, что Волчанск - фактически разрушенный город, и россияне пытаются закрепиться на его руинах", - отметил Трегубов.

Враг пытается закрепиться среди руин, где немного зданий, которые можно использовать для обороны.

Виктор Трегубов также отметил, что характер боев определяют беспилотники, которые пытаются уничтожать пехоту оппонента. В то же время погодные условия ограничивают использование дронов, что дает противнику возможность проводить инфильтрационные действия и использовать преимущество живой силы.

Существует ли угроза нового наступления РФ - мнение эксперта

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс.

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А здесь уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев. Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, россияне пытаются окружить Мирноград в Донецкой области. Там до сих пор остаются украинские военные и гражданские. Об этом рассказал военный в комментарии ТСН.ua. Сейчас в городе критическая ситуация. Враг пытается продвигаться сразу с нескольких направлений. Оккупанты захватывают важные подходы к городу, перехватывая маршруты обеспечения.

Военные утверждают, что украинские силы рискуют оказаться в полной изоляции. По их словам, сейчас на кону стоит вся линия обороны западной Донетчины.

Кроме того, аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

