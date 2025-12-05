Укр
США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 15:53
Европейские члены НАТО сталкиваются с проблемой задержки производства военной техники.
США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО
США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО

Вы узнаете:

  • Что требует Вашингтон
  • Реакция и проблемы Европы
  • Что говорят в НАТО

Американские власти хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть оборонных возможностей НАТО: от разведки до ракет. Об этом заявили представители Пентагона на встрече с несколькими европейскими делегациями, пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Перенос этого бремени с США на европейских членов радикально изменит то, как Вашингтон сотрудничает с важнейшими военными партнерами", - написало издание.

Журналисты отметили, что на встрече представители Пентагона заявили, что Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы по наращиванию ее оборонного потенциала.

Что требует Вашингтон

Американские официальные лица пригрозили, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах обороны НАТО, сообщили источники.

При этом они не объяснили, как США будут оценивать прогресс Европы в принятии на себя большей части ответственности.

"Также неясно, отражает ли срок 2027 год позицию Белого дома или лишь мнение некоторых должностных лиц Пентагона", - написало издание и акцентировало, что в Вашингтоне есть серьезные разногласия по поводу военной роли США в Европе.

Реакция и проблемы Европы

Несколько европейских чиновников заявили, что срок 2027 года нереалистичен, независимо от того, как Вашингтон оценит прогресс, поскольку для быстрой замены некоторых американских сил и средств Европе нужно больше, чем просто деньги и политическая воля.

В частности, как отметило издание, европейские члены НАТО сталкиваются с проблемой задержки производства военной техники.

Отмечается, что хотя официальные лица США призвали Европу покупать больше американского оружия и техники, некоторые из самых ценных образцов будут поставлены через несколько лет, если заказать их прямо сегодня.

США также предоставляют возможности, которые невозможно просто купить, например, уникальные разведывательные данные, данные наблюдения и опознания, которые оказались ключевыми в военных действиях Украины.

Что говорят в НАТО

Представитель Альянса сказал изданию, что европейские союзники и так начали брать на себя больше ответственности за безопасность континента, но никак не прокомментировал срок до 2027 года.

"Союзники осознали необходимость увеличения инвестиций в оборону и перекладывания бремени обычных вооружений с США на Европу", - заявил чиновник.

Трамп и европейские члены НАТО

Европейские страны в целом приняли требование президента США Дональда Трампа взять на себя большую ответственность за свою безопасность и пообещали значительно увеличить расходы на оборону.

Евросоюз задался целью подготовиться к самообороне к 2030 году. Власти ЕС признали, что должны устранить пробелы в своей системе противовоздушной обороны, беспилотниках, средствах кибервойны, боеприпасах.

Российская агрессия - последние новости

Как писал Главред, еще весной 2025 года министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона, так как Кремль продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО.

Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине и отмечают, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупредил, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы. Кремль может осуществить ограниченную военную операцию против Альянса, о широкомасштабном нападении речь не идет.

Глава оборонного ведомства Германии Карстен Брейер приказал полностью перевооружить немецкую армию к 2029 году. Согласно оценкам Брейера и других чиновников, к этому времени Россия может восстановить свои силы в достаточной степени, чтобы атаковать территорию НАТО.

