Какая страна, такие шоу: в РФ снимают программу про звезд-алкоголиков

Кратко:
- Что за проект "Звезды под капельницей"
- Кто участвует в проекте
В террористической России сняли новое шоу, непохожее на все остальные.
В частности, подчеркивая глобальную социальную проблему страны, там сняли программу об алкоголиках и наркоманах. На сайте программы сказано, что программа "Звёзды под капельницей" — это антиалкогольное социальное реалити, в котором знаменитости, не сумевшие самостоятельно побороть свои зависимости, отправляются в селебрити-рехаб.
"Они прервут гастроли, съёмки и привычную жизнь, чтобы под руководством опытного нарколога и его команды пройти полный курс реабилитации", - пишут в описании.
Кто участвует в "Звездах под капельницей"
Участники антиалкогольного проекта знакомы своими выходками и опухшими лицами даже украинцам. В частности, в проекте снялся бывший киевлянин и путинист Никита Джигурда, его верная подруга, российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова, Маша Малиновская, Рома Желудь, звезда шоу "Пацанки" Хофманнита (Анна Михеева), блогеры Диана Астер и ГАБАР, а также актриса Евгения Осипова ("Доярка из Хацапетовки").
Интересно, что Волочкова и Джигурда покинули программу практически сразу. Так, в первом выпуске участникам устроили алкогольные соблазны в виде веселой вечеринки, а с утра потыкали носом во всё, что они сделали и к чему это привело их организм.
Между тем, некоторые знаменитости осудили шоу, ведь посчитали это "издевательством над больными людьми".
К слову, ранее Главред писал о том, как в шоу оказался оголтелый путинист Джигурда. Он не мог стоять на ногах, шатался, вел себя неадекватно и в целом выглядел, как опустившийся старик.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, звезда украинского телевидения Екатерина Осадчая, которая была ведущей известного талант-шоу "Голос Дети", вспомнила о скандальной выходке одной из тренерок проекта — Светланы Лободы.
Ранее Главред, 16-летний сын российского актера Павла Баршака Фома, оказался парализован. Фома Баршак, в мае почувствовал себя плохо, прямо в школе его парализовало.
Вас также может заинтересовать:
- Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ
- 90-летняя звезда "бондианы" ослепла: "Больше никого не узнаю"
- "Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред