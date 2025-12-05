Укр
Какая страна, такие шоу: в РФ снимают программу про звезд-алкоголиков

Алена Кюпели
5 декабря 2025, 09:39
61
В России публично будут лечить звезды от алкоголизма.
В России сняли шоу про алкоголизм
В России сняли шоу про алкоголизм / Коллаж Главред, фото Пятница

Кратко:

  • Что за проект "Звезды под капельницей"
  • Кто участвует в проекте

В террористической России сняли новое шоу, непохожее на все остальные.

В частности, подчеркивая глобальную социальную проблему страны, там сняли программу об алкоголиках и наркоманах. На сайте программы сказано, что программа "Звёзды под капельницей" — это антиалкогольное социальное реалити, в котором знаменитости, не сумевшие самостоятельно побороть свои зависимости, отправляются в селебрити-рехаб.

видео дня

"Они прервут гастроли, съёмки и привычную жизнь, чтобы под руководством опытного нарколога и его команды пройти полный курс реабилитации", - пишут в описании.

Кто участвует в "Звездах под капельницей"

Участники антиалкогольного проекта знакомы своими выходками и опухшими лицами даже украинцам. В частности, в проекте снялся бывший киевлянин и путинист Никита Джигурда, его верная подруга, российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова, Маша Малиновская, Рома Желудь, звезда шоу "Пацанки" Хофманнита (Анна Михеева), блогеры Диана Астер и ГАБАР, а также актриса Евгения Осипова ("Доярка из Хацапетовки").

Интересно, что Волочкова и Джигурда покинули программу практически сразу. Так, в первом выпуске участникам устроили алкогольные соблазны в виде веселой вечеринки, а с утра потыкали носом во всё, что они сделали и к чему это привело их организм.

Звезды под капельницей в РФ
Звезды под капельницей в РФ / Фото Пятница
Звезды под капельницей в РФ
Звезды под капельницей в РФ / Фото Пятница

Между тем, некоторые знаменитости осудили шоу, ведь посчитали это "издевательством над больными людьми".

К слову, ранее Главред писал о том, как в шоу оказался оголтелый путинист Джигурда. Он не мог стоять на ногах, шатался, вел себя неадекватно и в целом выглядел, как опустившийся старик.

Джигурда превратился в дряхлого старика
Джигурда превратился в дряхлого старика / Фото Стархит

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, звезда украинского телевидения Екатерина Осадчая, которая была ведущей известного талант-шоу "Голос Дети", вспомнила о скандальной выходке одной из тренерок проекта — Светланы Лободы.

Ранее Главред, 16-летний сын российского актера Павла Баршака Фома, оказался парализован. Фома Баршак, в мае почувствовал себя плохо, прямо в школе его парализовало.

Анастасия Волочкова Никита Джигурда новости шоу бизнеса
