Должны знать все водители: с какими номерными знаками нельзя ехать за границу

Если не знать этого правила, можно получить много проблем.

Какие номерные знаки действительны только в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое индивидуальный номерной знак

Где он считается действительным

Владельцы автомобилей в Украине могут заказать себе индивидуальный номерной знак. Это персонализированная комбинация символов, которая является популярной среди многих водителей. Однако использование таких знаков имеет ограничения.

Главред решил разобраться, какие номерные знаки действительны только в Украине.

Можно ли выезжать за границу с индивидуальными номерными знаками

В Главном сервисном центре МВД рассказали, что индивидуальные номерные знаки действительны только в пределах территории Украины.

В то же время, для международных поездок нужны стандартные номерные знаки, соответствующие требованиям международных договоров.

Почему нельзя выезжать за границу с индивидуальными номерными знаками

Отмечается, что индивидуальные номерные знаки устанавливаются как дополнительные к основным. Они фиксируются в украинских регистрационных документах, но не заменяют государственные номерные знаки, выданные при регистрации.

"Для участия в дорожном движении вне украинской юрисдикции транспортное средство должно иметь стандартные номерные знаки, которые признаются другими странами. Поэтому перед выездом за пределы подконтрольной Украине территории владелец ИНЗ должен установить на автомобиль обычные номерные знаки", - говорится в сообщении.

Когда можно установить индивидуальные номерные знаки

Стоит добавить, что перечень транспортных средств, на которые разрешено устанавливать индивидуальные номерные знаки, определен приказом МВД № 174. Это легковые автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, мотороллеры и мопеды.

Однако, прицепы, полуприцепы, трейлеры и дачные прицепы не имеют права получать индивидуальный номерной знак.

