Водительская хитрость: как за считанные минуты очистить лобовое стекло от льда

Вы узнаете:
- Как разморозить лобовое стекло за считанные минуты
- Что запрещено делать при очистке лобового стекла
Зимние утренники часто начинаются с неприятной картины - полностью заледеневшее лобовое стекло автомобиля. Это не только задерживает водителя, но и создает опасность на дороге.
Блогер Сара Дойч поделилась простым способом в своем видео на TikTok: достаточно опустить солнцезащитные козырьки, чтобы остановить поток воздуха. Такой прием помогает быстрее разморозить стекло, ведь теплый воздух равномерно распределяется и не направляется прямо на водителя.
Другие советы для быстрой очистки стекла
- Убедитесь, что стеклоочистители выключены - примерзшие щетки могут повредиться.
- Запустите двигатель и используйте вентилятор теплого воздуха и обогреватели окон.
- Включите кондиционер - он убирает влагу и предотвращает запотевание.
- Сметайте снег и проверяйте чистоту фар.
- Используйте скребок или специальное средство для размораживания льда.
Смотрите видео о том, как разморозить лобовое стекло авто за считанные минуты
@saraedeutsch Подростковые водители должны знать это! Замороженное лобовое стекло вот-вот станет вещью со всеми холодами и снегом #winter#buffalosnowstorm#winterweather#snow#teendriver♬ оригинальный звук - Sara Deutsch
Важные предостережения
Эксперты отмечают, что отправляться в путь можно только после того, как все окна полностью очищены. Категорически запрещено использовать горячую или даже теплую воду - резкий перепад температуры может вызвать трещины на стекле.
Таким образом, правильные действия помогут быстро и безопасно подготовить авто к поездке даже в самые суровые морозы.
