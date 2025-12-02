Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Как мгновенно убрать запотевание лобового стекла: эксперты назвали "волшебную" кнопку

Дарья Пшеничник
2 декабря 2025, 22:32
64
По словам специалистов, конденсат появляется, когда теплый воздух в салоне соприкасается с холодным стеклом.
Запотевшее стекло в автомобиле
Какая кнопка помогает быстро очистить лобовое стекло авто / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Запотевание лобового стекла зимой представляет опасность для водителей
  • Самый эффективный способ устранить конденсат со стекла - включить кондиционер

Морозные ранки превращают автомобиль в опасную ловушку. Лобовое стекло покрывается плотным слоем конденсата, и водитель оказывается почти "слепым" на дороге.

Это не мелкое неудобство, а реальная угроза - несколько секунд с плохой видимостью могут стоить жизни, пишет издание Express.

Как быстро убрать конденсат с лобового стекла

Эксперты отмечают, что главное оружие против запотевания - кондиционер. Именно он высушивает воздух в салоне и не дает влаге оседать на стеклах. Включенный вентилятор, направленный поток на окна и активированный обогрев - лишь подготовка.

Ключевой шаг, который отличает эффективную очистку от бесполезных попыток, - запуск кондиционера.

Специалисты советуют отказаться от рециркуляции и впустить немного свежего воздуха. Это ускоряет процесс и гарантирует, что стекло останется прозрачным даже в самые суровые морозы.

Юристы добавляют, что выезд с частично запотевшими окнами - не только риск, но и нарушение закона. Поэтому каждый водитель должен помнить, что чистое стекло - это не только комфорт, а обязательное условие безопасной поездки.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

22:01Мир
"3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу

"3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу

21:36Украина
"Жизнь станет сложнее для уклонистов": в Раде озвучили, что именно могут изменить

"Жизнь станет сложнее для уклонистов": в Раде озвучили, что именно могут изменить

20:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

"За счет брошенных троих детей": бывший Елены Тополи резко высказался про развод

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

Китайский гороскоп на завтра 3 декабря: Крысам - злость, Собакам - лень

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

"Систематические измены и алкоголь": почему разводятся Тарас и Елена Тополи

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 декабря (обновляется)

Последние новости

23:08

Не боятся времени и перегревов: ТОП-5 кроссоверов с "бессмертным" автоматом

22:32

Как мгновенно убрать запотевание лобового стекла: эксперты назвали "волшебную" кнопку

22:14

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

22:01

НАТО разработало "план Б": что применит Альянс, если Путин отвергнет переговоры

21:36

"3000 км по Украине": когда можно будет поехать бесплатно, какие поезда вошли в программу

"Пленки Уиткоффа" слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа«Пленки Уиткоффа» слила Россия: Кулик – о том, что задумал Путин, и какие теперь проблемы у Трампа
21:18

"За свое свинство": Игорь Кондратюк "попустил" Виталия Козловского

20:51

Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый годВидео

20:45

Спатифиллум не цветет: эксперты раскрыли простой домашний способ оживить егоВидео

20:42

Графики отключений света могут исчезнуть в ближайшее время, но есть условие

Реклама
20:27

"Жизнь станет сложнее для уклонистов": в Раде озвучили, что именно могут изменить

20:15

"Пожалуйста": Екатерина Усик пострадала

20:07

США больше не будут выделять деньги Украине: Трамп сделал резкое заявление о войне

19:51

Почему нельзя выливать молоко в раковину: эксперты назвали неочевидную причину

19:38

Не доллар и не евро: неожиданный фаворит среди валютных депозитов украинцев

19:37

Что ждет Украину, если мирного соглашения не будет: Кулеба сделал неутешительный прогноз

19:19

Есть угроза третьего вторжения: Зеленский внезапно предупредил об опасностиВидео

19:11

ВСУ контратакуют и отбивают важные позиции на ключевом направлении - Сырский

19:10

Удар по танкеру возле Турции: сможет ли Украина перекрыть "нефтяной" кислород РФмнение

19:00

Ваш месяц рождения расскажет, как найти своего человека: рецепт нумерологов

18:47

Опасный тупик: эксперт раскрыл, сколько войск РФ стянуты к Покровску

Реклама
18:40

Головоломка для мегамозгов: лишь единицы найдут пингвина за 30 секунд

18:38

РФ использует новую тактику обстрела Украины: время подлета ракет резко изменилось

18:28

Кому Полнолуние в декабре принесет неожиданные деньги: астрологи назвали ТОП-3 знака

18:28

Польское, немецкое или украинское: как с помощью фамилии узнать происхождение

18:15

12 часов без света: появились новые графики отключений на 3 декабря

18:01

Как гадать на Рождество 2025: главные обряды, чтобы узнать свою судьбу

17:48

Поздравления с Днём Святого Николая - красивые картинки и пожелания

17:34

Перед важными переговорами с США: Путин вышел с угрозами в сторону Украины

17:27

Чем натереть лобовое стекло, чтобы получить эффект "антидождя" - копеечное средство

17:25

Обозвала "скотиной" за украинский: в Черновцах учительницу уволили после громкого скандалаВидео

17:17

"Может быть неудобным": звезда "Женского доктора" назвал лучшего актера УкраиныВидео

17:05

Захотите есть ложкой: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут

17:03

Ситуация в армии РФ становится критической: разведка Британии раскрыла рекордные потери

16:54

Грязь просто отпадет сама: хитрый способ отмыть многолетний нагар со сковородкиВидео

16:45

20 пунктов для мира - о чем договорилась Украина с США и как закончится война

16:43

В Украину пришла календарная зима: какой будет погода в ближайшее время

16:31

Популярные продукты в Украине подешевеют перед Рождеством, но есть нюанс - детали

16:26

Новая тактика россиян: в Черниговской области "Шахед" пытался уничтожить мобильную группу ПВОВидео

16:24

Россия стягивает Ту-22М ближе к границе: украинцев предупредили о риске обстрела

16:15

"Не каждая страна может таким похвастаться": под центром Киева нашли уникальный кладВидео

Реклама
16:12

В Украине ощутимо изменился курс валют: сколько теперь стоят доллар и евро

16:02

Победительница "Холостяка" похвасталась обручальным кольцом — детали

15:49

Когда рождаются люди, которые наделены особым светом и заботой: четыре даты

15:47

Три знака зодиака вскоре ощутят сильнейшую поддержку Вселенной – кто они

15:14

Россияне отчитываются о захвате 3 украинских городов: что говорят в Генштабе ВСУ

15:04

В Чечне выгорело здание ФСБ, прилетело и по базе "Ахмата": подробности атакиФотоВидео

15:00

Когда-то так называли совсем не деньги: как на самом деле появилось слово "гривня"Видео

14:59

Мобилизация женщин в Украине: в ТЦК сделали важное обращение

14:56

Болезненные уступки и референдум: в Германии предупредили украинцев о трудных решениях

14:37

Конфеты "Ромашка": как появилось название и почему современный вкус уже не тотВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять