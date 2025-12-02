Как мгновенно убрать запотевание лобового стекла: эксперты назвали "волшебную" кнопку

По словам специалистов, конденсат появляется, когда теплый воздух в салоне соприкасается с холодным стеклом.

Запотевание лобового стекла зимой представляет опасность для водителей

Самый эффективный способ устранить конденсат со стекла - включить кондиционер

Морозные ранки превращают автомобиль в опасную ловушку. Лобовое стекло покрывается плотным слоем конденсата, и водитель оказывается почти "слепым" на дороге.

Это не мелкое неудобство, а реальная угроза - несколько секунд с плохой видимостью могут стоить жизни, пишет издание Express.

Как быстро убрать конденсат с лобового стекла

Эксперты отмечают, что главное оружие против запотевания - кондиционер. Именно он высушивает воздух в салоне и не дает влаге оседать на стеклах. Включенный вентилятор, направленный поток на окна и активированный обогрев - лишь подготовка.

Ключевой шаг, который отличает эффективную очистку от бесполезных попыток, - запуск кондиционера.

Специалисты советуют отказаться от рециркуляции и впустить немного свежего воздуха. Это ускоряет процесс и гарантирует, что стекло останется прозрачным даже в самые суровые морозы.

Юристы добавляют, что выезд с частично запотевшими окнами - не только риск, но и нарушение закона. Поэтому каждый водитель должен помнить, что чистое стекло - это не только комфорт, а обязательное условие безопасной поездки.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

