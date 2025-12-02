Укр
Чем натереть лобовое стекло, чтобы получить эффект "антидождя" - копеечное средство

Руслана Заклинская
2 декабря 2025, 17:27
Простой бытовой предмет помогает удалить грязь и пленку с лобового стекла за считанные минуты.
Чем натереть лобовое стекло, чтобы получить эффект 'антидождя' - копеечное средство
Простое бытовое средство сделает лобовое стекло идеально чистым / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какой обычный бытовой предмет помогает очищать лобовое стекло
  • Как именно применять пищевую соду
  • Какие риски связаны с использованием соды

Обычный бытовой предмет, который есть на каждой кухне, может стать неожиданно эффективным средством для обеспечения идеальной чистоты лобового стекла, даже во время сильного дождя. В то же время существуют определенные предостережения.

Главред узнал, как копеечное средство создает идеальную чистоту стекла во время ливня.

Какой бытовой предмет очищает лобовое стекло

Секретный ингредиент, который стоит иметь в автомобиле, - это пищевая сода. По данным Daily Express, сода создает тонкий защитный слой, который позволяет дождевой воде стекать со стекла.

Метод применения является чрезвычайно простым. Нужно взять небольшое количество пищевой соды и насыпать ее на влажную тряпку. Далее осторожно потереть этой смесью лобовое стекло.

Как сода влияет на лобовое стекло

Компания Showplates World, занимающаяся номерными знаками, объяснила научную основу этого чудо-метода. Они утверждают, что сода создает на стекле тонкий слой, который имеет две ключевые функции.

  1. Сода является мягким абразивом, который помогает удалить "жир, пленку и другие отложения", которые накапливаются на лобовом стекле со временем. Даже с виду чистое стекло может иметь пленку, рассеивающую свет и усиливающую блики
  2. Сода делает поверхность стекла более "гладкой". Это затрудняет прилипание воды и позволяет ей легко скатываться со стекла, как это происходит после применения дорогих водоотталкивающих средств.
Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать так, чтобы стекла не запотевали / Инфографика: Главред

Какие существуют риски

Несмотря на эффективность, эксперты отмечают, что этот метод может быть опасным, если использовать его неправильно. Поскольку сода является абразивом, не следует использовать слишком много средства или применять слишком сильное давление во время трения. Это может привести к царапинам на старом или предварительно поврежденном стекле.

Также после обработки лобовое стекло обязательно нужно очистить чистой водой или салфеткой из микрофибры, чтобы избавиться от остатков порошка.

Кроме того, эксперты категорически не рекомендуют использовать соду для исправления имеющихся царапин. Роберт Вебстер из компании MyCarGlass объяснил, что это может не только усугубить имеющуюся царапину, но и "ослабить прочность стекла", что впоследствии приведет к дорогостоящей замене.

Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

