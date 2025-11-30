Не для переключения передач: зачем на самом деле красные полоски на спидометре авто

Эксперты объяснили, что означают красные метки на спидометре, почему они есть даже на автоматических авто.

Для чего красные полоски на спидометре авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Почти каждый водитель обращал внимание на красные полоски на спидометре своего автомобиля. Обычно они находятся на отметках 30 км/ч, 50 км/ч, а иногда и на 130 км/ч. Об этом пишет ampercar.com.

Популярные мифы о метках

Часто водители предполагают, что метки служат подсказками для переключения передач в машинах с механической коробкой. Однако такие полоски также присутствуют на автомобилях с автоматической трансмиссией, поэтому эта теория не подтверждается на практике.

Истинное назначение красных полосок

На самом деле красные отметки появились на спидометрах автомобилей, которые производятся для европейских стран, как ориентиры ограничения скорости. В частности:

на жилых и городских дорогах скорость обычно ограничена до 50 км/ч;

на особо опасных участках - до 30 км/ч;

на автомагистралях разрешенная скорость может достигать 130 км/ч.

Для украинских водителей эти метки имеют лишь информационное значение, ведь правила дорожного движения в Украине устанавливают другие ограничения скорости. Тем не менее, красные полоски помогают ориентироваться на европейских дорогах и придерживаться установленных скоростных режимов.

