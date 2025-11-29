Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Авто

В Украине появится первая платная дорога: где ее построят

Инна Ковенько
29 ноября 2025, 18:15
419
Первым платным участком хотят сделать дорогу от Ковеля до пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей.
В Украине появится первая платная дорога в Украине
В Украине появится первая платная дорога / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

  • Платный автобан планируют построить от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск"
  • Проект реализуют в формате государственно-частного партнерства
  • Успех реализации проекта зависит от трафика и готовности водителей платить

В Украине рассматривают возможность открытия первой платной дороги. Первый платный автобан хотят открыть от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей.

Рассматриваются именно дороги, которые ведут к пунктам пропуска. Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в интервью сайту ЦТС.

"Это первый кейс, в котором мы рассматривали дорогу возможную для частного публичного партнерства. Речь шла о ее ремонте и развитии в четыре полосы. С другой стороны Польша строит автобан и его хорошо было бы продолжить до Ковеля - там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попробуем отработать", - заявил Сергей Деркач.

По его словам, рассматриваются несколько возможных маршрутов, которые могут соединить Ковель с границей. Содержать автобан должны частные компании, которые будут участвовать в проекте на условиях концессии.

Он добавляет, что это самый эффективный способ привлечения средств. В этом случае речь идет не о текущем ремонте, а о полном строительстве новых трасс. Ожидается, что платная магистраль позволит повысить пропускную способность и ускорить логистику между Украиной и Польшей.

Рассматриваются, прежде всего, платные дороги, которые ведут к пунктам пропуска на границе, поскольку они больше всего загружены.

"Но надо учитывать еще и вовлеченность и интерес бизнеса. Для того, чтобы выстроить финансовую модель, нужно знать количество транспортных средств, чтобы эта дорога была интересна, чтобы кто-то платил за её использование", - подчеркнул Деркач.

Напомним, как писал Главред, в Украине готовятся к масштабной реформе в сфере безопасности на дорогах - планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас такое требование распространяется только на коммерческие грузовики и автобусы.

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила и тарифы на хранение и бронирование номерных знаков для транспортных средств. Одной из главных новаций стало введение фиксированных тарифов на хранение номерных знаков. Если раньше водители сами определяли срок хранения и оплачивали услугу за каждый день, то теперь установлены четкие периоды и цены.

Кроме того, в Украине планируют внедрить систему штрафных баллов для водителей, которая уже давно используется в странах Европейского Союза. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Об источнике: Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития)

Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития) - действующее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Правопреемник Министерства инфраструктуры Украины, которое Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2022 года № 1343 было переименовано в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, и к нему было присоединено Министерство развития общин и территорий Украины. Именуемое "министерством восстановления" как упрощенное название с середины декабря 2022 года[5][6] по сентябрь 2024 года, пишет Википедия.

