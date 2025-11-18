Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

В Киеве начали тестировать новый светофорный сигнал "Греческий крест".

Новый светофорный знак в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Что такое "Греческий крест"

Почему ввели новый светофорный сигнал

Как работает секция в форме креста

В Киеве ввели эксперимент с новым типом светофорного сигнала - "Греческий крест". Он призван сделать перекрестки более безопасными и упростить движение.

Главред узнал, для чего на светофорах появился красный крест.

Почему появился новый сигнал

Как объясняет портал Ampercar, такие светофоры устанавливают, чтобы упростить движение на перекрестках и уменьшить пробки. В последние годы светофоры в Киеве модернизируют: появляются дополнительные стрелки, цифровые таймеры и другие элементы, которые помогают водителям лучше ориентироваться и регулируют транспортный поток.

Красный крест - одно из таких нововведений, которое пока работает в тестовом режиме. Специальная секция светофора в форме креста имеет только два состояния: активное (светится красным) и неактивное (не светится). Красный крест сигнализирует, что движение встречного транспорта запрещено, а его отсутствие означает, что проезд открыт.

Как работает красный крест на практике

Когда красный крест активен, это означает, что встречные полосы перекрыты и на них горит красный свет. В этот момент водители могут поворачивать налево, не опасаясь движения навстречу. Система призвана сделать перекрестки более безопасными и уменьшить количество конфликтов между транспортом.

Можно ли полностью доверять сигналу

Несмотря на наличие красного креста, водителям не стоит терять бдительность. Некоторые участники движения могут не заметить сигнал или проигнорировать его. Поэтому перед поворотом важно убедиться, что встречные полосы действительно свободны и транспорт остановился.

Какой эффект ожидают от новой системы

Новая система светофоров разработана для упрощения движения и снижения вероятности ДТП. Крест помогает быстро сориентироваться, где движение ограничено, а где разрешено, что улучшает пропускную способность перекрестков. Однако самой надежной гарантией безопасности остается внимательность водителя.

Об источнике: Ampercar Ampercar - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.

