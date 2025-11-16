Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

"Волшебный" спрей оборачивается ремонтом: куда не стоит наносить WD-40 в авто

Руслан Иваненко
16 ноября 2025, 21:05
51
Водители увлекаются WD-40, но эксперты предупреждают об опасных местах, где спрей может навредить авто.
Авто, WD-40
Специалисты раскрывают пять зон, где его применение опасно. / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Где WD-40 вредит авто и как безопасно его использовать
  • Какие альтернативы спрею советуют специалисты для ухода за машиной

У каждого водителя в арсенале есть универсальный спрей WD-40. Его используют для очистки металлических деталей, смазки и борьбы с ржавчиной. Как пишет издание Interia, даже это "волшебное" средство имеет свои запретные зоны, предупреждают эксперты.

Главред решил рассказать, где WD-40 действительно полезен, а где его применение может привести к дорогостоящему ремонту.

видео дня

Назначение WD-40

Формула WD-40 была разработана в 1950-х годах для защиты деталей ракет от коррозии, но впоследствии ее оценили автомобилисты. Спрей эффективен для очистки петель дверей, удаления остатков клея и разблокировки заржавевших болтов. Однако на кузове его эффект обманчив:

"После обработки блеск кажется эффектным, но это всего лишь жирная пленка, которая маскирует царапины. Через несколько моек все исчезает", - объясняет эксперт.

WD-40 притягивает пыль, которая действует как абразив, и со временем на поверхности появляются мелкие царапины. Попадание спрея на воск или керамическое покрытие снижает их защитные свойства.

WD-40 и механика авто

В замках и петлях спрей помогает временно, но уже через несколько дней эффект исчезает: препарат вымывает заводскую смазку, металл начинает тереться, а узлы изнашиваются.

"WD-40 хорош для разблокировки, но не для смазки. Для постоянного ухода выбирайте силиконовые или тефлоновые средства", - советует эксперт.

'Волшебный' спрей оборачивается ремонтом: куда не стоит наносить WD-40 в авто
/ Главред

Советы водителям:

  • клиновые и приводные ремни - начнут проскальзывать;
  • тормозные диски и колодки - снижается эффективность тормозов;
  • электроконтакты - возможны короткие замыкания;
  • кожаные и тканевые элементы салона - оставляют жирные пятна;
  • моторный отсек - средство оседает на кабелях и под высокой температурой становится опасным.

Советы водителям:

  • Используйте WD-40 только точечно, без излишнего распыления.
  • Не применяйте спрей в качестве полировочного средства.
  • Для замков, петель и направляющих выбирайте силиконовые смазки.
  • Для работы с электричеством используйте специальные спреи для контактов.
  • Как в Украине

WD-40 остается популярным среди украинских автолюбителей - его легко найти даже в небольших автомагазинах. Специалисты СТО советуют обращать внимание на оригинальность продукта: на рынке появились подделки, которые имеют резкий запах и оставляют липкий след.

Читайте также:

Об источнике: Interia Motoryzacja

Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

21:50Украина
Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026

Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026

20:59Спорт
В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

20:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и Руси

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках кошек на стоге сена за 29 секунд

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Весь мир — у ног: декабрь станет стартом новой жизни для одного знака зодиака

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Откроется поток богатства: три знака зодиака скоро будут грести деньги лопатой

Последние новости

21:50

Вернулся из плена 8 месяцев назад: умер защитник "Азовстали"

21:30

Александр Усик кардинально поменял прическу и показался в новом образе с женой

21:25

Как согреть дом без техники и затрат: простой способ, позволяющий сохранять тепло

21:10

Азербайджан присоединился к странам Центральной Азии: что это значит?мнение

21:05

"Волшебный" спрей оборачивается ремонтом: куда не стоит наносить WD-40 в авто

Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимойПолностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой
20:59

Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026Видео

20:55

"Уголовное дело": что происходит с Аллой Пугачевой

20:34

"Вау": после экстремального преображения Джамалу перепутали с Шер

20:30

Отключение света в Украине — графики на 17 ноября (обновляется)

Реклама
20:27

В Киеве могут закрыть метро и остановить весь электротранспорт: названы условия

20:26

О нем большинство забыли: рецепт легендарного салата, который покорит всех

19:52

"Золотое" правило для пионов: как подготовить цветы к зиме и избежать болезней"Видео

19:35

Погода на завтра 17 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

19:28

Гороскоп на завтра 17 ноября: Львам - исполнение мечты, Скорпионам - истощение

19:27

Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

18:38

Отключать будут весь день: Укрэнерго обнародовало новые графики на 17 ноября

18:32

"Страшно представить, какие там зубы": рыбак поймал гигантского "монстра"

18:25

Помогли ВСУ: командование РФ дало бессмысленный приказ войскам РФ в Купянске

18:25

Дрова прямо из парка: что можно брать, а за что грозит штраф

17:56

Украину атакует сильный шторм: когда начнется настоящий снегопад

Реклама
17:37

ВСУ разгромили врага возле Покровска: у россиян огромные потери

17:25

Что Москва замалчивала веками - новое открытие меняет историю Киева и РусиВидео

17:25

Правительство Британии готовит радикальные изменения для беженцев: коснется ли это украинцев

16:51

Пенсионеры рискуют тратить все свои деньги: появилась новая коварная схем

16:43

РФ стягивает войска и технику: названо направление, где враг усиливает наступление

16:21

"У него нет конкуренции": Юрий Рыбчинский назвал лучшего украинского певца

16:20

Что может заставить Путина остановить войну: Сибига назвал ключевые факторы

15:42

Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий

15:41

Человечество выжило благодаря изобретениям трех украинцев: вот кто они

14:43

Обман Путина раскрылся - россияне теряют контроль над стратегическим городомВидео

14:30

Ударит 5-градусный мороз и начнутся снегопады: названа дата резкого похолодания

13:55

В предынфарктном состоянии: популярный украинский рок-музыкант загремел в больницу

13:44

На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из сельди

13:37

Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

13:30

Участница "Холостяка" оказалась на грани срыва - что произошло

13:06

Какие пять вещей никогда нельзя увидеть во время сна - ученые раскрыли секрет

12:43

Доллар "взял разгон" на повышение: что будет с курсом валюты в ближайшее время

12:38

"Это не моя жизнь": известный певец лечится у психотерапевта и назвал причину

12:31

Украина массированно ударила вглубь России: Генштаб назвал цели атаки и последствияВидео

12:26

Эпштейн слил Трампа Кремлюмнение

Реклама
11:59

Почему сорвались переговоры Трампа и Путина о завершении войны - названа причина

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 ноября: Тельцам - деньги, Рыбам - прорыв

11:46

"Я не очень оптимистичен": в Финляндии вышли с заявлением по перемирию в Украине

11:45

Коррупционное дело набирает обороты: в Украине полностью перезагружают управление

11:43

Китайский гороскоп на завтра 17 ноября: Крысам - неприятности, Кроликам - гнев

10:48

Враг имеет успехи: военный предупредил об угрозе для важного города

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября

10:32

Стала блондинкой: Наталья Могилевская показала редкое фото старшей дочери

10:23

Огромная проблема с искусственным интеллектоммнение

10:20

Есть перебои со светом, под атакой оказались объекты энергетики - МинэнергоФото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять