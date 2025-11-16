'Волшебный' спрей оборачивается ремонтом: куда не стоит наносить WD-40 в авто

Водители увлекаются WD-40, но эксперты предупреждают об опасных местах, где спрей может навредить авто.

Специалисты раскрывают пять зон, где его применение опасно. / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Где WD-40 вредит авто и как безопасно его использовать

Какие альтернативы спрею советуют специалисты для ухода за машиной

У каждого водителя в арсенале есть универсальный спрей WD-40. Его используют для очистки металлических деталей, смазки и борьбы с ржавчиной. Как пишет издание Interia, даже это "волшебное" средство имеет свои запретные зоны, предупреждают эксперты.

Главред решил рассказать, где WD-40 действительно полезен, а где его применение может привести к дорогостоящему ремонту.

Назначение WD-40

Формула WD-40 была разработана в 1950-х годах для защиты деталей ракет от коррозии, но впоследствии ее оценили автомобилисты. Спрей эффективен для очистки петель дверей, удаления остатков клея и разблокировки заржавевших болтов. Однако на кузове его эффект обманчив:

"После обработки блеск кажется эффектным, но это всего лишь жирная пленка, которая маскирует царапины. Через несколько моек все исчезает", - объясняет эксперт.

WD-40 притягивает пыль, которая действует как абразив, и со временем на поверхности появляются мелкие царапины. Попадание спрея на воск или керамическое покрытие снижает их защитные свойства.

WD-40 и механика авто

В замках и петлях спрей помогает временно, но уже через несколько дней эффект исчезает: препарат вымывает заводскую смазку, металл начинает тереться, а узлы изнашиваются.

"WD-40 хорош для разблокировки, но не для смазки. Для постоянного ухода выбирайте силиконовые или тефлоновые средства", - советует эксперт.

Советы водителям:

клиновые и приводные ремни - начнут проскальзывать;

тормозные диски и колодки - снижается эффективность тормозов;

электроконтакты - возможны короткие замыкания;

кожаные и тканевые элементы салона - оставляют жирные пятна;

моторный отсек - средство оседает на кабелях и под высокой температурой становится опасным.

Используйте WD-40 только точечно, без излишнего распыления.

Не применяйте спрей в качестве полировочного средства.

Для замков, петель и направляющих выбирайте силиконовые смазки.

Для работы с электричеством используйте специальные спреи для контактов.

Как в Украине

WD-40 остается популярным среди украинских автолюбителей - его легко найти даже в небольших автомагазинах. Специалисты СТО советуют обращать внимание на оригинальность продукта: на рынке появились подделки, которые имеют резкий запах и оставляют липкий след.

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

