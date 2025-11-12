Не только с "автоматом": какие авто нельзя заводить "с толкача"

Вы узнаете:
- Как правильно толкать авто и избежать опасности на дороге
- Когда "push-старт" действительно помогает завести двигатель
- Что делать водителю, если авто с электронным впрыском не запускается
Подзарядить автомобиль без проводов реально, но популярный трюк с "push-стартом" подходит далеко не всем водителям.
Главред решил разобраться, действительно ли можно завести автомобиль без аккумуляторных проводов с помощью "push-старта".
Как поясняет Jalopnik, этот способ работает только с машинами на механике, без электронного ручника и системы старт-стоп. Для авто с автоматической коробкой передач такая попытка обычно опасна: стартер не крутит, а коробка может "съесть" сама себя, что приведет к эвакуации автомобиля.
Когда трюк срабатывает
Эксперты отмечают, что толчок запускает двигатель только в случае проблем с разряженным аккумулятором или стартером. Если мотор "схватывает" и глохнет, трюк не сработает. Кроме того, при неисправном генераторе авто заглохнет снова, даже если его удастся раскрутить.
Еще одна опасность касается машин с электронным впрыском топлива. Полностью севший аккумулятор делает невозможным подачу топлива к цилиндрам, и запуск двигателя будет невозможен.
Основные риски для водителя
Риски для водителя серьезные. На трассе или склоне авто может неконтролируемо катиться. Без работающего двигателя не будет вакуума в тормозах и усиления руля, поэтому педаль станет твердой, а руль "камнем". В городе это часто заканчивается столкновением с соседней машиной или столбом.
Чтобы попробовать трюк, нужен опыт и напарник, который будет толкать авто. Водитель должен включить зажигание, нажать педаль сцепления, поставить вторую передачу, отпустить ручник и разогнать авто до 6-8 км/ч. После этого следует отпустить сцепление и "ловить" момент запуска. Если мотор не завелся - попробовать на большей скорости.
Читайте также:
- Медленнее не всегда экономно: на каких скоростях авто реально экономит топливо
- Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль
- Большинство совершают ошибку: можно ли заряжать аккумулятор без отсоединения клемм
Об источнике: Jalopnik
Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред