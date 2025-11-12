Укр
Не только с "автоматом": какие авто нельзя заводить "с толкача"

Руслан Иваненко
12 ноября 2025, 20:59
Как правильно использовать толчок для запуска двигателя и избежать ошибок.
Как использовать нестандартные способы запуска авто и избежать серьезных ошибок / Коллаж: Главред, фото: скриншот, freepik.com

Вы узнаете:

  • Как правильно толкать авто и избежать опасности на дороге
  • Когда "push-старт" действительно помогает завести двигатель
  • Что делать водителю, если авто с электронным впрыском не запускается

Подзарядить автомобиль без проводов реально, но популярный трюк с "push-стартом" подходит далеко не всем водителям.

Главред решил разобраться, действительно ли можно завести автомобиль без аккумуляторных проводов с помощью "push-старта".

Как поясняет Jalopnik, этот способ работает только с машинами на механике, без электронного ручника и системы старт-стоп. Для авто с автоматической коробкой передач такая попытка обычно опасна: стартер не крутит, а коробка может "съесть" сама себя, что приведет к эвакуации автомобиля.

Когда трюк срабатывает

Эксперты отмечают, что толчок запускает двигатель только в случае проблем с разряженным аккумулятором или стартером. Если мотор "схватывает" и глохнет, трюк не сработает. Кроме того, при неисправном генераторе авто заглохнет снова, даже если его удастся раскрутить.

Еще одна опасность касается машин с электронным впрыском топлива. Полностью севший аккумулятор делает невозможным подачу топлива к цилиндрам, и запуск двигателя будет невозможен.

Основные риски для водителя

Риски для водителя серьезные. На трассе или склоне авто может неконтролируемо катиться. Без работающего двигателя не будет вакуума в тормозах и усиления руля, поэтому педаль станет твердой, а руль "камнем". В городе это часто заканчивается столкновением с соседней машиной или столбом.

Чтобы попробовать трюк, нужен опыт и напарник, который будет толкать авто. Водитель должен включить зажигание, нажать педаль сцепления, поставить вторую передачу, отпустить ручник и разогнать авто до 6-8 км/ч. После этого следует отпустить сцепление и "ловить" момент запуска. Если мотор не завелся - попробовать на большей скорости.

Об источнике: Jalopnik

Jalopnik - новостной веб-сайт, который специализируется на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

