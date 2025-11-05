Укр
Заправка "под завязку": эксперт раскрыл последствия популярной привычки водителей

Руслан Иваненко
5 ноября 2025, 23:28
Почему долив топлива после автоматического отключения пистолета вредит системе авто.
Как избыток бензина может повредить адсорбер / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему не стоит доливать бензин после отключения пистолета
  • Как безопасно заправлять авто и избежать поломок системы
  • Какие последствия для авто имеет избыточное топливо в баке

Многие водители привыкли доливать топливо после автоматического отключения пистолета на заправке. Однако эксперты отмечают: такая практика может привести к поломке топливной системы и дополнительным расходам.

Главред решил разобраться, почему популярная среди водителей привычка "заливать под завязку" на самом деле вредит авто.

Как работают современные бензоколонки

Современные бензоколонки оборудованы сенсорами давления, которые автоматически останавливают подачу топлива при достижении безопасного уровня в баке. Это оставляет небольшой запас для расширения паров топлива, объясняют эксперты SUVNews.

"Если после этого доливать бензин, он попадает в адсорбер - углеродный фильтр, улавливающий пары топлива, или в вентиляционные каналы системы", - предостерегают специалисты.

Последствия избытка топлива

Избыток топлива может вызвать:

  • Повреждение адсорбера: фильтр рассчитан на пары, а жидкость его выводит из строя.
  • Ошибки в системе подачи топлива: повышенное давление в баке нарушает работу клапанов, что вызывает появление сигнала Check Engine.
  • Повреждение лакокрасочного покрытия: пролитое топливо разъедает краску.
  • Повышенное испарение и риск воспламенения: избыток топлива увеличивает опасность воспламенения при перегреве бака.

Автоматическое отключение пистолета оставляет около 3-5% свободного пространства в баке. "Долив после этого дает максимум 0,5-1 литр - разница стоимостью 40-60 грн, но может привести к поломке системы улавливания паров или утечки", - предупреждают эксперты.

Рекомендации для водителей

  • Доверяйте автоматическому отключению пистолета.
  • Не заправляйте "под крышку", особенно в жару.
  • Заправляйте авто регулярно, когда остаток топлива около ¼ бака.

По данным Института исследований авторынка, более 65% украинских водителей иногда доливают топливо после отключения пистолета. При этом СТО все чаще фиксируют выход из строя адсорберов из-за такой практики. В Украине также встречаются заправки с некалиброванными пистолетами, что повышает риск перелива даже без вмешательства водителя.

"Заправлять "под завязку" - плохая идея. Бак уже заполнен до безопасного уровня, а дальнейшее доливание может повредить систему вентиляции, лакокрасочное покрытие и создать опасность взрыва паров", - подчеркивают специалисты.

Об источнике: SUV News

SUVNews- это онлайн-ресурс, который специализируется на новостях, обзорах и информации о спортивно-утилитарных автомобилях (SUV), охватывая новые модели, подробные обзоры, сравнение различных моделей, новости отрасли и советы для покупателей, и является ценным ресурсом для всех, кто интересуется SUV.

