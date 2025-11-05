Эти модели редко ломаются: топ-10 автомобилей, которые обходят сервис стороной

Эксперты показали, что надежность автомобиля зависит от конкретной модели больше, чем от популярности бренда.

Рейтинг водителей выявил самые надежные автомобили и модели / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие авто реже ломаются и нуждаются в ремонте

Как выбрать надежную модель среди бензиновых, гибридов и электромобилей

Рейтинг самых надежных брендов и конкретных моделей авто

Более 32 тысяч водителей приняли участие в масштабном опросе, чтобы поделиться честными отзывами об автомобилях разных марок и моделей.

Участники оценивали все - от работы двигателя до мелких электронных сбоев. Результаты оказались интересными для украинских и мировых автолюбителей, о чем рассказал британский журнал What Car.

Главред решил рассказать, какие авто самые надежные по версии британского опроса.

Дизели показали меньшую надежность

Дизельные авто снова показали меньшую надежность: 36 % владельцев дизелей обращались в сервис хотя бы раз в год, тогда как среди владельцев бензиновых автомобилей таких было лишь 19 %, гибридов - 21 %, а электромобилей - 27 %.

Эксперты отмечают, что ремонт дизеля часто занимает больше времени из-за турбин, сажевых фильтров и топливной аппаратуры, которые склонны давать сбой в самый неожиданный момент. Расходы на обслуживание дизеля также могут быть существенно выше, чем у бензиновых или гибридных моделей.

Лидеры рейтинга надежности

В рейтинге надежности лидируют Honda, Mini и Suzuki, которые получили меньше всего жалоб за последние два года. Также среди топовых брендов оказались японские Toyota и южнокорейские Hyundai и Kia.

Абсолютным рекордсменом стал Hyundai i10 - владельцы не сообщили ни об одной серьезной поломке. Рядом в рейтинге - Santa Fe 2018-2024 и электрическая Kia EV3. Модели Toyota GR Yaris и Aygo X также показали почти идеальный результат: более 99% авто без единой жалобы.

В десятку самых надежных автомобилей вошли также Opel Grandland, Toyota RAV4, Mini Hatchback, Volkswagen T-Roc и даже Porsche Macan. Это доказывает, что надежность часто зависит от конкретной модели, а не только от бренда.

Эксперты подчеркивают, что инновационные технологии гибридов и электромобилей пока не всегда снижают количество обращений в сервис, поэтому потенциальным покупателям советуют оценивать статистику поломок конкретной модели, а не только ее популярность на рынке.

Об источнике: What Car What Car - это британский медиа-бренд, который предоставляет информацию и советы покупателям автомобилей на протяжении более 40 лет. Он считается одним из самых авторитетных источников для тех, кто планирует приобрести новую или подержанную машину в Великобритании. Издание ежегодно присуждает награды "Car of the Year" и другие награды лучшим автомобилям в различных категориях, которые считаются очень престижными в Великобритании.

