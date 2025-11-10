Укр
Медленнее не всегда экономно: на какой скорості авто реально экономит топливо

Руслан Иваненко
10 ноября 2025, 01:00
Специалисты объяснили, какая скорость движения помогает уменьшить расход бензина и сохранить ресурс двигателя.
Эксперты рассказали, почему медленная езда в городе не всегда экономит топливо / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему медленная езда может расходовать больше топлива
  • Как держать стабильный темп и сэкономить бензин

Многие водители уверены, что медленная езда экономит топливо, но это лишь полуправда. На самом деле эффективность расхода бензина зависит от того, как работает двигатель во время движения, пишет "Твоя МАШИНА".

Главред решил рассказать, почему медленная езда не всегда уменьшает расход и какая скорость является оптимальной для экономии бензина.

Как скорость влияет на расход топлива

Механик с двадцатилетним опытом Сергей Мирошниченко объясняет:

"На низких скоростях мотор работает на низших передачах, а это означает высокие обороты даже при медленном движении. Топливо расходуется активнее, чем кажется".

Типичная городская езда с постоянными остановками и стартами с места заставляет двигатель работать в режиме постоянной нагрузки и холостого хода, что увеличивает расход топлива. Владельцы авто часто замечают, что бак опустошается уже после 300-400 км в городе, тогда как на трассе те же машины проходят 600 км и более.

Оптимальная скорость для экономии

Автоинструктор Олег Зинченко советует двигаться стабильно со скоростью 70-80 км/ч: "В этом диапазоне двигатель работает стабильно, обороты не слишком высокие, а машина буквально скользит по дороге, не "тянув" себя силой".

Европейские автошколы подтверждают: при скорости около 70 км/ч расход бензина снижается на 15-20% по сравнению с городским трафиком.

Помимо скорости, важно техническое состояние авто. Неправильное давление в шинах или загрязненный воздушный фильтр могут увеличить расход даже при "идеальном" темпе. Для экономии топлива эксперты советуют держать стабильное движение и избегать ненужного кручения мотора.

