В Киеве выставили на продажу "Жигули" по цене квартиры: в чем их фишка

Большинство украинцев удивило объявление о дорогих "Жигулях". Но их продают недешево не случайно.

Что особенного в "Жигулях" за 45 тысяч долларов / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Auto.ria

Вы узнаете:

Почему в Киеве решили продать "Жигули" за 45 тысяч долларов

Чем особенные дорогие "Жигули"

На популярном сайте по продаже авто появилось интересное объявление. В Киеве выставили на продажу старые "Жигули" ценой в 45131 доллар, или же без ста тысяч два миллиона гривен.

Главред узнал, почему машину оценили так дорого. Авторы объявления на сайте Auto.ria рассказали о ее особенностях и интересной истории.

"Жигули" из автопарка киевской киностудии имени Александра Довженко / фото: Auto.ria

Почему "Жигули" оценили так дорого

На этом же сайте по продаже автомобилей другие "Жигули" можно купить в пределах 500-3000 долларов. Зато седан ВАЗ-2101 "Жигули" ранней серии оценили в сумму, за которую можно купить в столице однокомнатную квартиру. И это не случайно.

Дело в том, что эта машина была частью автопарка киевской киностудии имени Александра Довженко. "Жигули" продают в отличном состоянии, ведь машину очень мало эксплуатировали, только во время съемок кино и видеоклипов.

Салон автомобиля из автопарка киевской киностудии имени Александра Довженко / фото: Auto.ria

"ВАЗ 2101, 1972 года, "капсула времени", коллекционный экземпляр, сохранен в заводском состоянии. Кузов ровный, ЛКП и хром в идеальном состоянии, ржавчины нет вообще. Днище и все швы целые, стекло с заводскими клеймами. Салон почти как новый: сиденья без потертостей и пятен, панели без трещин, все приборы работают, руль и рычаги оригинальные", - говорится в объявлении.

"Жигули" из автопарка киевской киностудии имени Александра Довженко / фото: Auto.ria

Автор объявления также отметил, что эта машина идеально подойдет коллекционеру или тому, кто хочет оригинальную "копейку" в максимально сохраненном виде.

