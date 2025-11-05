В Киеве выставили на продажу "Жигули" по цене квартиры: в чем их фишка

Вы узнаете:
- Почему в Киеве решили продать "Жигули" за 45 тысяч долларов
- Чем особенные дорогие "Жигули"
На популярном сайте по продаже авто появилось интересное объявление. В Киеве выставили на продажу старые "Жигули" ценой в 45131 доллар, или же без ста тысяч два миллиона гривен.
Главред узнал, почему машину оценили так дорого. Авторы объявления на сайте Auto.ria рассказали о ее особенностях и интересной истории.
Почему "Жигули" оценили так дорого
На этом же сайте по продаже автомобилей другие "Жигули" можно купить в пределах 500-3000 долларов. Зато седан ВАЗ-2101 "Жигули" ранней серии оценили в сумму, за которую можно купить в столице однокомнатную квартиру. И это не случайно.
Дело в том, что эта машина была частью автопарка киевской киностудии имени Александра Довженко. "Жигули" продают в отличном состоянии, ведь машину очень мало эксплуатировали, только во время съемок кино и видеоклипов.
"ВАЗ 2101, 1972 года, "капсула времени", коллекционный экземпляр, сохранен в заводском состоянии. Кузов ровный, ЛКП и хром в идеальном состоянии, ржавчины нет вообще. Днище и все швы целые, стекло с заводскими клеймами. Салон почти как новый: сиденья без потертостей и пятен, панели без трещин, все приборы работают, руль и рычаги оригинальные", - говорится в объявлении.
Автор объявления также отметил, что эта машина идеально подойдет коллекционеру или тому, кто хочет оригинальную "копейку" в максимально сохраненном виде.
Об источнике: Auto.ria
Auto.ria (укр. Авториа) - украинский бренд автомобильной интернет-торговли, один из проектов RIA.com Marketplaces OÜ, пишет Википедия.
С 2014 года сайт служит площадкой для размещения объявлений от частных лиц и компаний о купле-продаже новых автомобилей, и автомобилей с пробегом.
