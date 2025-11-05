Оранжевые, сладкие, но разные: в чем главное отличие хурмы и шарона

По сравнению с хурмой, плоды шарон имеют более круглую и приземистую форму.

https://glavred.info/life/oranzhevye-sladkie-no-raznye-v-chem-glavnoe-otlichie-hurmy-i-sharona-10712408.html Ссылка скопирована

В чем разница между хурмой и шароном / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня

Шарон - это разновидность хурмы, которая благодаря специальной обработке не имеет терпкости

Хурма особенно полезна при проблемах со щитовидной железой, сердцем и пищеварением

С наступлением холодов на прилавках украинских магазинов появляется яркий оранжевый атрибут осени - хурма. Но среди привычных плодов все чаще можно увидеть ее "родственника" - шарон, который стремительно набирает популярность среди потребителей, пишет ТСН.

Хурма - чем полезна

В период, когда большинство ягод и фруктов уже отошли или выращиваются в теплицах, хурма становится настоящим спасением для организма. Она богата йодом, что делает ее незаменимой для людей с проблемами щитовидной железы.

Врачи также советуют включать хурму в рацион при сердечно-сосудистых недугах, анемии, болезнях печени и желудочно-кишечного тракта.

Особенности шарона

Один из самых популярных сортов хурмы в Украине, шарон, отличается не только внешним видом, но и вкусовыми качествами. Благодаря специальной технологии созревания в модифицированной атмосфере (MAP), шарон лишен терпкости, которая часто отпугивает потребителей классической хурмы.

Его сладкий, насыщенный вкус остается стабильным независимо от степени спелости.

Как отличить шарон от обычной хурмы

Форма : шарон имеет более округлую, приземистую форму, похожую на сплющенный помидор.

: шарон имеет более округлую, приземистую форму, похожую на сплющенный помидор. Размер : плоды небольшие - 5-8 см в диаметре.

: плоды небольшие - 5-8 см в диаметре. Кожура : гладкая, блестящая, с яркими оттенками оранжевого и красного.

: гладкая, блестящая, с яркими оттенками оранжевого и красного. Вкус: всегда сладкий, без терпкости.

Осенний тренд: шарон в кулинарии

Благодаря своей текстуре и вкусу шарон идеально подходит для десертов, салатов, смузи и даже мясных блюд. Его не нужно долго созревать - он готов к употреблению сразу после покупки.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред