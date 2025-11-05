Оранжевые, сладкие, но разные: в чем главное отличие хурмы и шарона

Главное из новости:
- Шарон - это разновидность хурмы, которая благодаря специальной обработке не имеет терпкости
- Хурма особенно полезна при проблемах со щитовидной железой, сердцем и пищеварением
С наступлением холодов на прилавках украинских магазинов появляется яркий оранжевый атрибут осени - хурма. Но среди привычных плодов все чаще можно увидеть ее "родственника" - шарон, который стремительно набирает популярность среди потребителей, пишет ТСН.
Хурма - чем полезна
В период, когда большинство ягод и фруктов уже отошли или выращиваются в теплицах, хурма становится настоящим спасением для организма. Она богата йодом, что делает ее незаменимой для людей с проблемами щитовидной железы.
Врачи также советуют включать хурму в рацион при сердечно-сосудистых недугах, анемии, болезнях печени и желудочно-кишечного тракта.
Особенности шарона
Один из самых популярных сортов хурмы в Украине, шарон, отличается не только внешним видом, но и вкусовыми качествами. Благодаря специальной технологии созревания в модифицированной атмосфере (MAP), шарон лишен терпкости, которая часто отпугивает потребителей классической хурмы.
Его сладкий, насыщенный вкус остается стабильным независимо от степени спелости.
Как отличить шарон от обычной хурмы
- Форма: шарон имеет более округлую, приземистую форму, похожую на сплющенный помидор.
- Размер: плоды небольшие - 5-8 см в диаметре.
- Кожура: гладкая, блестящая, с яркими оттенками оранжевого и красного.
- Вкус: всегда сладкий, без терпкости.
Осенний тренд: шарон в кулинарии
Благодаря своей текстуре и вкусу шарон идеально подходит для десертов, салатов, смузи и даже мясных блюд. Его не нужно долго созревать - он готов к употреблению сразу после покупки.
