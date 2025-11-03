"Оккупировали" многие деревья: в Киеве заметили необычных насекомых

Стволы уже многих киевских деревьев заняты насекомыми, буквально до корней.

В Киеве заметили колонии насекомых

Насекомые массово обустраивают свои колонии прямо на уличных деревьях

Необычным насекомым в Киеве оказался липовый клоп

В Киеве обнаружили насекомых, которые массово обустраивают свои колонии прямо на уличных деревьях.

О необычной находке говорится в одном из сообщений Facebook-сообщества "Насекомые Украины".

По словам пользователей, необычным насекомым оказался липовый клоп. Именно его колонии заметили на киевских деревьях.

Уточняется, что стволы уже многих киевских деревьев заняты этим насекомым, буквально до корней.

"Гугл пишет, что это липовый клоп (Oxycarenus lavaterae). Ствол липы от земли до кроны в них. Похоже на фильм ужасов", - говорится в сообщении.

/ Facebook А.Курач

Липовый клоп: что о нем известно

Oxycarenus lavaterae, или липовый клоп, родом из тёплого Средиземноморья. Однако за последние примерно 40 лет этот вид начал постепенно расширять ареал на север и северо-восток Европы, обосновавшись во Франции, Германии, Швейцарии, Польше, Украине и ряде других стран.

Для Украины липовый клоп пока остаётся относительно новым гостем, но его наблюдают всё чаще — в городских парках, лесах и даже прямо в центре городов. Насекомое активно заселяет кору деревьев и может выдерживать морозы до −10 °C.

Несмотря на массовое появление, липовый клоп не причиняет вреда деревьям. Осенью и зимой он прячется в трещинах коры, формируя плотные скопления, а с наступлением весны снова становится активным. Наиболее любимыми деревьями для поселения клопа остаются липы и каштаны.

Ядовитые насекомые: предупреждение экспертов

Жительница Украины обнаружила жука, который, как выяснилось, является ядовитым. Специалисты определили, что это майка осенняя (Meloe autumnalis) — представитель семейства нарывников (Meloidae). Эксперты предупредили, что насекомое выделяет токсичное вещество, поэтому брать его в руки без защиты крайне нежелательно.

Ранее в Украине обнаружили уникальное насекомое. Украинцы недавно увидели "украинского колибри" – бражника.

Как сообщал ранее Главред, в дома украинцев залетают опасные насекомые. Насекомое нападает только в случае угрозы для себя или гнезда.

Об источнике: группа "Насекомые Украины" Целью группы в Фейсбук "Насекомые Украины" является взаимное знакомство и наслаждение природой родного края через наблюдение за членистоногими (преимущественно шестиногими) жителями Украины, за исключением пауков Участники активно делятся фотографиями насекомых, спрашивают об их видах, пишут интересную информацию об определенных находках. Часто появляются публикации об экзотических или редких видах - например, грибы-жуки (эритомиды), муравьиные львы, строкатки пчелиные, клещи рода Anystis, оотека (яйцевая капсула насекомых) и др.

