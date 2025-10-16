"Украинский колибри": в Украине обнаружили уникальное насекомое

Украинцы недавно увидели "украинского колибри" – бражника.

Насекомое заметили в Черкасской области / коллаж: Главред, фото: Fb Комахи України

Насекомое заметили в Черкасской области 15 октября

Насекомое довольно сложно поймать

В Украине есть немало уникальных насекомых, которые встречаются даже в довольно холодное время осени. Так, украинцы недавно увидели "украинского колибри" – бражника. Об этом сообщают в канале "Насекомые Украины".

Отмечается, что заметили насекомое в Черкасской области 15 октября.

В комментариях многие пользователи отметили, что на фото изображен бражник языкан. Его довольно сложно поймать, ведь скорость насекомого очень высокая. Именно поэтому его прозвали "украинским колибри".

Некоторые украинцы подчеркнули, что насекомое вероятнее замерзло, поэтому не такое быстрое, как обычно. Однако, учитывая холодную погоду, это неудивительно.

Бражник Бражник - бабочка из семьи бражниковых, подобная колибри, питается нектаром, зависая у цветов. Совершает дальние сезонные миграции, может развивать скорость до 80 км/ч. Довольно часто бражника можно увидеть на опушках. Этот вид способен к продолжительной миграции. Образует два поколения в год. Взрослые особи зимуют в щелях деревьев. Могут вылетать попитаться даже зимой в солнечную погоду. Размах крыльев бражника – 38-50 мм. Передние крылья – серые, с поперечным рисунком, задние – ярко-оранжевые, имеют темную кайму. Брюшко заканчивается кисточкой, внешне напоминающей хвост птицы, из-за чего насекомое становится похожим на колибри.

