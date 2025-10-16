Укр
"Украинский колибри": в Украине обнаружили уникальное насекомое

Виталий Кирсанов
16 октября 2025, 13:55
Украинцы недавно увидели "украинского колибри" – бражника.
Насекомое заметили в Черкасской области
Насекомое заметили в Черкасской области

Кратко:

  • Насекомое заметили в Черкасской области 15 октября
  • Насекомое довольно сложно поймать

В Украине есть немало уникальных насекомых, которые встречаются даже в довольно холодное время осени. Так, украинцы недавно увидели "украинского колибри" – бражника. Об этом сообщают в канале "Насекомые Украины".

Отмечается, что заметили насекомое в Черкасской области 15 октября.

В комментариях многие пользователи отметили, что на фото изображен бражник языкан. Его довольно сложно поймать, ведь скорость насекомого очень высокая. Именно поэтому его прозвали "украинским колибри".

Некоторые украинцы подчеркнули, что насекомое вероятнее замерзло, поэтому не такое быстрое, как обычно. Однако, учитывая холодную погоду, это неудивительно.

Большинство людей считает, что комнатные мухи, которых в теплое время года можно увидеть в помещениях и на улице, могут кусать людей. Но на самом деле это не так. Именно комнатные мухи не могут кого-то кусать. Однако такую тень на их репутацию бросил совсем другой вид мух, и именно эти насекомые сбили с толку людей, заставляя их бояться укусов от мух всех видов.

Главред рассказывал, что в города Украины теперь залетает хищная опасная птица. В городах хищные птицы охотятся на голубей и воробьев, которые собираются возле мест кормления, где люди оставляют зерно и другие пищевые отходы.

Недавно в Винницкой области рыбак выловил на озере "Аквамарин" огромную щуку весом почти 4 кг. Эффектный и хищный вид жуку придает светло-оливковая чешуя с темными пятнами и полосатыми переливами.

Бражник

Бражник - бабочка из семьи бражниковых, подобная колибри, питается нектаром, зависая у цветов. Совершает дальние сезонные миграции, может развивать скорость до 80 км/ч. Довольно часто бражника можно увидеть на опушках.

Этот вид способен к продолжительной миграции. Образует два поколения в год. Взрослые особи зимуют в щелях деревьев. Могут вылетать попитаться даже зимой в солнечную погоду.

Размах крыльев бражника – 38-50 мм. Передние крылья – серые, с поперечным рисунком, задние – ярко-оранжевые, имеют темную кайму. Брюшко заканчивается кисточкой, внешне напоминающей хвост птицы, из-за чего насекомое становится похожим на колибри.

