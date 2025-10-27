Вызывает ожоги и даже смерть: в Украине заметили чрезвычайно ядовитое насекомое

Майка осенняя - жук, который не летает, но выделяет сильный яд.

Майка осенняя / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/irina.goncharovskaya

Вы узнаете:

Какой вид ядовитого насекомого был обнаружен в Николаевской области

Какой внешний вид имеет майка осенняя

Чем опасен токсин кантаридин, который выделяет жук

С наступлением холодов насекомые ищут теплые места для зимовки, поэтому нередко они проникают в дома украинцев. Украинка из Николаевской области 21 октября нашла жучка, который оказался токсичным.

Женщина показала небольшого жучка в Facebook-группе "Насекомые Украины" и попросила пользователей помочь определить вид. Эксперты идентифицировали его как майку осеннюю (Meloe autumnalis), представительницу семейства нарывников (Meloidae). Этот жук выделяет опасное вещество, поэтому знатоки посоветовали не держать его голыми руками.

Как выглядит майка осенняя

Жук черного или темно-синего цвета, длиной 10-35 мм. Все жуки этого вида имеют укороченные надкрылья, которые лишь частично прикрывают брюшко. Задних крыльев у жука нет, поэтому он не летает. Самки имеют большое, раздутое брюшко, тогда как самцы меньше по размеру.

Чем опасна майка

Майка осенняя выделяет токсин кантаридин, который в высокой концентрации может привести к смерти человека. Смертельную дозу содержит даже один жук. Кантаридин высвобождается для самозащиты - когда насекомое касается или оно случайно попадает в пищу.

Летальные случаи случаются редко и обычно возникают, если человек проглотит яд. Например, если после контакта с жуком не помыть руки и съесть что-то.

Кантаридин является мощным раздражителем. При попадании внутрь он вызывает интоксикацию, поражает желудочно-кишечный тракт, мочевые пути и печень, а иногда приводит к острой почечной недостаточности.

Опасно ли касаться жука

При контакте с кожей кантаридин не смертелен, но может вызвать сильные химические ожоги, волдыри и воспаления. Важно помнить, что жук-майка не атакует человека и не жалит - яд он выделяет исключительно для самозащиты.

Основная рекомендация - не брать жука голыми руками и внимательно осматривать место, где вы сидите на траве.

Об источнике: группа "Насекомые Украины" Целью группы в Фейсбук "Комахи Украины" является взаимное знакомство и наслаждение природой родного края через наблюдение за членистоногими (преимущественно шестиногими) жителями Украины, за исключением пауков Участники активно делятся фотографиями насекомых, спрашивают об их видах, пишут интересную информацию об определенных находках. Часто появляются публикации об экзотических или редких видах - например, грибы-жуки (эритомиды), муравьиные львы, строкатки пчелиные, клещи рода Anystis, оотека (яйцевая капсула насекомых) и др.

