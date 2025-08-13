Куда исчезли колорадские жуки этим летом: ученый назвал неожиданные причины

Вредители могут появиться на полях фермеров при одном условии.

Колорадский жук - настоящая проблема для фермеров, ведь вредитель негативно влияет на урожайность картофеля и других сельскохозяйственных культур. В течение лета 2025 года огородники начали замечать все меньше жуков, в некоторых регионах они практически исчезли. Главред решил разобраться, почему исчезает колорадский жук.

Энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим в комментарии Телеграфу рассказал, что жара и засуха повлияли на численность колорадского жука.

"Или они не выжили, или некоторые говорят, что они остаются сидеть в земле. То есть, возможно, дальше немножко жара спадет и появится влага, они повылазят", - сказал ученый.

Еще один фактор, повлиявший на снижение количества колорадского жука в этом году в Украине - сокращение выращивания картофеля.

Стоит отметить, что эта разновидность жуков ест не только картофель, а все пасленовые: помидоры, перцы, баклажаны. Когда совсем трудные времена, жук может употреблять даже другие растения. Однако самое любимое его "блюдо" - картофель.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Украине исчезают бабочки. Энтомолог, научный сотрудник Государственного природоведческого музея Луганского заповедника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Сергей Глотов рассказывал, что уменьшение количества бабочек связано с урбанизацией.

Кроме этого, в Украине стремительно уменьшается количество воробьев - птиц, которые являются естественными борцами с вредителями на полях и в лесах. В то же время в разных регионах страны появляются экзотические пернатые. Так, в Черновцах замечены зеленые попугаи Крамера, а неподалеку от Одессы, даже розовые фламинго.

