Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанную лягушку всего за 5 секунд

Головоломки с оптическими иллюзиями разработаны, чтобы обмануть ваш мозг и глаза, используя ограничения нашей зрительной системы.

Оптическая иллюзия: найдите спрятанную лягушку / Фото: Reddit

В мире, где внимание - один из самых ценных ресурсов, новая визуальная головоломка стала настоящим вызовом для пользователей интернета. На первый взгляд - обычный пейзаж: задний двор, разбросанные круглые камни, металлическая труба.

Но где-то среди этого спокойного беспорядка скрывается мастер маскировки - лягушка, которую видят только самые внимательные, пишет Jagranjosh.

Попробуйте найти лягушку за 5 секунд и если вам это удастся, то вы официально обладаете зрением, острее лезвия. Но не спешите - эта иллюзия создана, чтобы обмануть ваш мозг.

Благодаря идеальному камуфляжу, лягушка сливается с фоном, ее кожа повторяет текстуру и цвет гальки. Именно поэтому большинство людей не замечают ее даже после нескольких минут рассматривания.

Почему мы не видим очевидного

Оптические иллюзии, как эта, демонстрируют, как легко наш мозг фильтрует информацию, которую считает "неважной". Мы привыкли искать крупные формы, контрасты, движение - а не мелкие изменения в узорах. Именно поэтому такие головоломки не только развлекают, но и тренируют внимательность, терпение и способность мыслить нестандартно.

Время вышло! Если вы до сих пор не нашли ее - не волнуйтесь, вы не одни. Вы можете узнать, где было спрятано животное, просмотрев разгадку ниже.

Лягушка сидит возле круглого камешка с левой стороны изображения. Ее цвет почти полностью совпадает с окружающей средой, что делает ее практически невидимой.

Вы можете разгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором нужно за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи на картинке - одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

