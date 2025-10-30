Сложная головоломка на IQ: только счастливчики найдут спрятанную букву 'О'

Головоломки - это отличный способ испытать свой мозг.

Интересная головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломка - это веселый маленький вызов для ума. Она заставляет мыслить творчески и критически, часто необычным способом.

Такие задачи не только приятны, но и помогают стать более сосредоточенными, развить память и решать проблемы. Они интересны и стимулируют ум, что нравится людям любого возраста.

В jagranjosh поделились интересным тестом. Нужно найти букву "О" среди многих букв "Q". На выполнение задания дается всего 11 секунд.

На первый взгляд, головоломка может показаться простой, но ее решение требует от вас посмотреть на вещи по-другому или мыслить нестандартно, передает Главред.

Если вы считаете себя гением с уровнем IQ более 140, то найти букву "О" среди "Q" - это легкая задача для вас.

Где спрятана буква "О" / фото: jagranjosh

Внимательно рассмотрите изображение и используйте свой острый IQ для решения этой головоломки.

Чтобы проверить себя, вы можете просмотреть правильный ответ внизу.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Вы также можете испытать свой мозг в других гололомках. Например, попробуйте найти странный автомобиль. Только гении смогут разгадать эту головоломку за 4 секунды.

Также мы рассказывали о школьной головоломке, которую решают только 1% людей. Нужно найти правильную чашку.

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

