Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Попробуйте разгадать очень сложную, но занимательную оптическую иллюзию – чтобы найти спрятавшегося оленя, нужно проявить необыкновенную смекалку.

Найдите оленя за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти оленя в лесу.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая, но интересная. Чтобы отыскать оленя, нужно внимательно изучить картинку и разобраться, в чем фишка.

На картинке – лес. Среди листвы где-то прячется олень. Наша задача – найти его за 5 секунд.

Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете оленя / Jagranjosh

Не удалось найти оленя? Ловите подсказку: посмотрите на дерево, которое в левом углу. За ним и прячется олень. Правильный ответ в черном квадрате и обведен красным кружком.

Если нашли оленя, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где много цифр 406, спрятана одна комбинация 409. Ее нужно найти за 15 секунд.

У нас есть и еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке – большое количество букв W. Среди них нужно найти одну-единственную M.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где большое количество цифр 78, надо отыскать одну-единственную 87. Причем всего за 7 секунд.

