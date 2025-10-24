Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти оленя в лесу.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая, но интересная. Чтобы отыскать оленя, нужно внимательно изучить картинку и разобраться, в чем фишка.
На картинке – лес. Среди листвы где-то прячется олень. Наша задача – найти его за 5 секунд.
Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти оленя? Ловите подсказку: посмотрите на дерево, которое в левом углу. За ним и прячется олень. Правильный ответ в черном квадрате и обведен красным кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где много цифр 406, спрятана одна комбинация 409. Ее нужно найти за 15 секунд.
У нас есть и еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке – большое количество букв W. Среди них нужно найти одну-единственную M.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где большое количество цифр 78, надо отыскать одну-единственную 87. Причем всего за 7 секунд.
