Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

Когда нужно немного расслабиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти букву M среди множества W.
Головоломка от Jagranjosh крайне непростая, но интересная. Чтобы ее разгадать, придется внимательно рассмотреть картинку и разобраться, в чем же фишка.
На картинке – большое количество букв W. Среди них спрятана одна-единственная M, которую нам и предстоит отыскать.
Дается целых 22 секунды! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти букву M? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол и немного по центру. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество цифр 406. Среди них спрятана 409, которую нам и надо найти.
Кроме того, у нас есть еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке изображено большое количество цифр 53 в неправильной форме. Где-то среди них находится 33, которую нам надо отыскать за 7 секунд.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице салатового цвета нарисовано большое количество цифр 78. Наша задача – найти среди них 87.
Другие новости:
- Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти панаму
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку
- Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 1217
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред