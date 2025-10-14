Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 22 секунды найти букву M

Попробуйте разгадать интересную, но очень непростую головоломку – чтобы найти нужную букву, придется проявить небывалую смекалку.

Найдите на таблице букву M среди множества W / Jagranjosh

Когда нужно немного расслабиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти букву M среди множества W.

Головоломка от Jagranjosh крайне непростая, но интересная. Чтобы ее разгадать, придется внимательно рассмотреть картинку и разобраться, в чем же фишка.

На картинке – большое количество букв W. Среди них спрятана одна-единственная M, которую нам и предстоит отыскать.

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете M / Jagranjosh

Дается целых 22 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти букву M? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол и немного по центру. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли нужную букву, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

