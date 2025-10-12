Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Андрей Ганчук
12 октября 2025, 05:50
14
Попробуйте разгадать интересную, но не самую простую оптическую иллюзию – придется приложить некоторые усилия, чтобы найти нужную комбинацию.
Главное
Найдите цифру 87 за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет либо расслабиться, либо потренировать смекалку. На этот раз нам нужно отыскать на картинке цифру 87.

Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но чтобы ее разгадать, нужно будет внимательно рассмотреть таблицу и понять, в чем фишка.

На картинке – множество цифр 78. Наша задача – найти среди них одну-единственную 87.

видео дня
загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете 87 / Jagranjosh

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти 87? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, а потом чуть ниже. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли нужную цифру, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди множества букв W спрятана одна V, которую нам надо будет отыскать всего за 3 секунды.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице показано большое количество цифр 406. Среди них спрятана одна комбинация 409. Ее нам и предстоит найти.

Кроме того, у нас есть еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке – большое количество цифр 35 в неправильной форме. Нам же нужно найти среди них 33.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

06:34Синоптик
На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

00:03Война
Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетике

22:22Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

Последние новости

06:34

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

05:30

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

03:35

Самая сильная интуиция: в какие ТОП-3 месяца рождаются люди с даром экстрасенса

03:32

Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
02:27

Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

00:03

На аэродром привезли ракеты: будет ли массированный обстрел в ближайшее время

11 октября, суббота
22:36

Миротворческие амбиции США на фоне атак РФ: о чем говорили Зеленский и Трампмнение

22:22

Угроза потери страхового стажа: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

Реклама
22:22

Полетели ракеты, прогремели взрывы и пропал свет: в РФ мощные удары по энергетикеВидео

21:27

Что говорит наука: почему кот игнорирует дорогие подарки и выбирает старую коробку

21:18

РФ выбрала новую тактику ударов по энергообъектам Украины: в чем опасность

20:47

Священник пытался спрятать ребенка от обстрела внутри: россияне ударили по храмуФото

20:30

Tomahawk и не только: появились новые детали переговоров Зеленского с Трампом

20:23

Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

20:07

Все решает "таинственный" фактор: ученые объяснили, как человек влюбляется.

19:50

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчасВидео

19:45

Погода резко начинает меняться: какие регионы будет заливать дождем, а где будет потепление

19:33

Никакой химии: люди массово чистят духовку одним способом и остаются в восторгеВидео

19:30

Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

Реклама
19:08

Испытания для души: какие ТОП-4 знака зодиака столкнутся с важными уроками

18:53

Битва за спички: как кредиты и долги уничтожили государственную спичечную фабрику

18:50

"Белая полоса" продлится весь год: что нужно съесть 12 октября

18:29

Tomahawk для Украины: в Axios узнали детали переговоров Зеленского с Трампом

17:56

Почему коты сидят, как люди: раскрыта смешная причина позы "пузом сверху"

17:52

Какой чай полезнее - черный или зеленый: поставлена окончательная точка в вопросеВидео

17:23

Отказ Трампа от активных переговоров по Украине: в США дали тревожный прогноз

17:07

Можно "убить" двигатель, если не знать: сколько секунд нужно, чтобы прогреть авто

17:03

Как в детском саду: рецепт вкуснейших оладей с яблокамиВидео

16:36

В Украине стал дефицитом ключевой фрукт: цены резко "поперли" вверх на 40%

16:35

"Худшие годы моей жизни": Анастасия Короткая рассказала сьемках в "Орле и Решке"

16:29

ВСУ наступают на одном из участков фронта: СМИ раскрыли детали

16:27

Эффективность ЗРК Patriot ВСУ резко упала: генерал-лейтенант раскрыл причину

16:17

Только одна страна разорвала отношения с РФ после начала войны - где она находится

15:59

Зеленский проводит переговоры с Трампом: первые подробности

15:54

Завтра заработают новые правила пересечения границы: что изменится для украинцев

15:38

Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в историиВидео

15:28

"Была зависимость": истинная причина развода Андрея Беднякова

15:24

"Покрошили" элитные бригады РФ: генерал о мощном ударе Сил обороны на востоке

15:12

Казацкие тайны: какие знаки считали святыми и что означала потеря хоругви

Реклама
15:07

Что нужно купить для блэкаута: простые, но очень полезные приборыВидео

15:03

Веселит всех водителей: в авто нашли загадочную кнопку "пуск медузы"

14:57

В магазине такого не купить: "бабушкина" подкормка для пышного цветения любых растений

14:54

Дроны влупили за 1400 км от Украины: атакован ценный для Путина объект в тылу

14:45

Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

14:22

После слухов о болезни: врач Трампа сделал срочное заявление о его здоровье

14:21

Тайна языковой Вавилонии: ученые объяснили, почему мы говорим по-разному

14:15

Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять