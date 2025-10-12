Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Попробуйте разгадать интересную, но не самую простую оптическую иллюзию – придется приложить некоторые усилия, чтобы найти нужную комбинацию.

Найдите цифру 87 за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет либо расслабиться, либо потренировать смекалку. На этот раз нам нужно отыскать на картинке цифру 87.

Головоломка от Jagranjosh не самая сложная, но чтобы ее разгадать, нужно будет внимательно рассмотреть таблицу и понять, в чем фишка.

На картинке – множество цифр 78. Наша задача – найти среди них одну-единственную 87.

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете 87 / Jagranjosh

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти 87? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, а потом чуть ниже. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли нужную цифру, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

