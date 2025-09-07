Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 33

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти цифру 33 среди 35 в неправильной форме.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку и разобраться, в чем фишка.
На картинке – множество цифр 35, но все они в неправильной форме. Наша задача – найти среди них цифру 33, которая тоже нарисована в неправильной форме.
Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифру 33? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом правее. Правильный ответ выделен красным кружком в черном квадрате.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где множество цифр 61, нужно всего за 7 секунд найти 16.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где показано много букв K, есть одна-единственная Х. Ее нам и предстоит отыскать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где нарисованы черепашки, нужно за 4 секунды найти лягушку.
