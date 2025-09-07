Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 33

Попробуйте разгадать очень непростую, но интересную оптическую иллюзию – чтобы найти нужную цифру, придется проявить необыкновенную смекалку.

https://glavred.info/life/rebus-dlya-teh-u-kogo-velikolepnoe-zrenie-nado-za-7-sekund-nayti-cifru-33-10695902.html Ссылка скопирована

Найдите цифру 33 среди 35 всего за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти цифру 33 среди 35 в неправильной форме.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно посмотреть на картинку и разобраться, в чем фишка.

На картинке – множество цифр 35, но все они в неправильной форме. Наша задача – найти среди них цифру 33, которая тоже нарисована в неправильной форме.

видео дня

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете 33 / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 33? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом правее. Правильный ответ выделен красным кружком в черном квадрате.

Если нашли 33, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где множество цифр 61, нужно всего за 7 секунд найти 16.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где показано много букв K, есть одна-единственная Х. Ее нам и предстоит отыскать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где нарисованы черепашки, нужно за 4 секунды найти лягушку.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред