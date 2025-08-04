Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 4 секунды найти лягушку

Попробуйте разгадать веселую и достаточно простую оптическую иллюзию – чтобы найти, где на картинке лягушка, достаточно просто немного проявить смекалку.

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Надо найти лягушку за 4 секунды / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, и каждый из них заставляет нас улыбнуться или задуматься. На этот раз нам надо найти лягушку среди черепашек.

Головоломка от Jagranjosh очень простая. Нужно лишь внимательно посмотреть на картинку, и лягушка найдется.

На картинке – множество черепах. Где-то среди них спряталась лягушка.

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Дается всего 4 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете лягушку / Jagranjosh

Не удалось найти лягушку? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки и немного левее. Там и найдете лягушку.

Если нашли лягушку, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показана вечеринка. Каждый занят своим делом. Но где-то на рисунке спряталась птица, которую нам и нужно отыскать.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где множество цифр 256, спрятана комбинация 229. Ее нам нужно найти всего за 9 секунд.

А еще у нас есть ребус, в котором надо помочь кроликам найти морковку. На разгадку головоломки дается всего 12 секунд.

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