Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 13 секунд найти птицу

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти птицу на картинке.
Головоломка от Jagranjosh несложная. Нужно лишь внимательно рассмотреть рисунок, после чего можно убедиться, что ответ совсем рядом.
На картинке – вечеринка или корпоратив. Все развлекаются и общаются. Наша задача – найти на картинке птицу.
Дается целых 13 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти птицу? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол и чуть выше. Чуть дальше от девушки, которая пьет коктейль на шезлонге, прячется птица. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр 208, нужно найти особенную комбинацию, причем всего за 11 секунд.
Также можно разгадать еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показана таблица на желтом фоне. Нам нужно найти хорошо спрятанную цифру 9.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество английских букв F. Среди них есть одна-единственная E, вот ее нам и предстоит отыскать.
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