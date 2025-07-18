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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 13 секунд найти птицу

Андрей Ганчук
18 июля 2025, 05:55
28
Попробуйте разгадать занимательную оптическую иллюзию – найти птицу, которая спряталась на вечеринке, будет достаточно просто, но нужно проявить смекалку.
загадка
Найдите птицу на картинке за 13 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти птицу на картинке.

Головоломка от Jagranjosh несложная. Нужно лишь внимательно рассмотреть рисунок, после чего можно убедиться, что ответ совсем рядом.

На картинке – вечеринка или корпоратив. Все развлекаются и общаются. Наша задача – найти на картинке птицу.

видео дня

Дается целых 13 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете птицу / Jagranjosh

Не удалось найти птицу? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол и чуть выше. Чуть дальше от девушки, которая пьет коктейль на шезлонге, прячется птица. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли птицу, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр 208, нужно найти особенную комбинацию, причем всего за 11 секунд.

Также можно разгадать еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показана таблица на желтом фоне. Нам нужно найти хорошо спрятанную цифру 9.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество английских букв F. Среди них есть одна-единственная E, вот ее нам и предстоит отыскать.

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