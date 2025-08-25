Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти букву V среди множества W.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Многие смогут ее разгадать практически сразу, не рассматривая внимательно рисунок.
На картинке – таблица, на которой нарисовано множество букв W. Наша задача – найти среди них одну-единственную V.
Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти V? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, там и находится правильный ответ. Он обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке изображено много цифр 61. Нам же нужно за 7 секунд найти среди них 16.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке показано множество букв К. Среди них спрятана Х, которую нам и предстоит искать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке – множество черепашек. Где-то среди них есть и одна лягушка. Ее нам и нужно найти.
