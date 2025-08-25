Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 3 секунды найти букву V

Попробуйте разгадать интересную и очень простую оптическую иллюзию – чтобы отыскать нужную букву, понадобится проявить лишь немного смекалки.

Найдите букву V за 3 секунды / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти букву V среди множества W.

Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Многие смогут ее разгадать практически сразу, не рассматривая внимательно рисунок.

На картинке – таблица, на которой нарисовано множество букв W. Наша задача – найти среди них одну-единственную V.

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную букву / Jagranjosh

Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти V? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, там и находится правильный ответ. Он обведен красным кружком.

Если нашли V, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

