Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок

Попробуйте разгадать достаточно сложную, но интересную головоломку – на первый взгляд, все замки одинаковые, но не все так просто, как кажется.

https://glavred.info/life/rebus-dlya-teh-u-kogo-otlichnoe-zrenie-nado-za-9-sekund-nayti-zamok-10707590.html Ссылка скопирована

Найдите за 9 секунд открытый замок / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет чуть-чуть отдохнуть. На этот раз нам нужно найти особенный замок.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку, и разобраться, в чем фишка.

На картинке – множество замков. Наша задача – найти тот замок, который открыт.

видео дня

Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете открытый замок / Jagranjosh

Не удалось найти особенный замок? Ловите подсказку: посмотрите в левый угол картинки. Там и находится открытый замок. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли нужный замок, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество комбинаций 406, нужно найти одну-единственную 409.

Кроме того, можно разгадать и ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице показано большое количество цифр 78. Нам же нужно найти среди них одну 87.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке – очень много букв W. Где-то среди них одна М, которую надо отыскать за 22 секунды.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред