Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет задуматься или улыбнуться. На этот раз нам придется искать сразу две цифры на таблице.
Головоломка от JagranJosh крайне сложная. Чтобы ее разгадать, понадобится несколько раз внимательно рассмотреть картинку и понять, в чем фишка.
На картинке – таблица, где множество цифр 42, но в отзеркаленной форме. Наша задача – найти два числа – 43 и 54 – которые тоже нарисованы в неправильной форме.
Дается целых 39 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифры? Ловите подсказку: правильные ответы обведены сине-белым кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество комбинаций 406, нужно найти одну-единственную 409.
Также у нас есть еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди черепашек спряталась одна лягушка, которую надо найти всего за 4 секунды.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где очень много цифр 78, надо отыскать одну 87. Придется постараться, чтобы найти нужную комбинацию.
