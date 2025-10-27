Укр
Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры

Андрей Ганчук
27 октября 2025, 05:30
Попробуйте разгадать очень непростую, но увлекательную головоломку – придется проявить смекалку, чтобы разобраться и найти правильные ответы.
загадка
Найдите цифры 43 и 54 / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет задуматься или улыбнуться. На этот раз нам придется искать сразу две цифры на таблице.

Головоломка от JagranJosh крайне сложная. Чтобы ее разгадать, понадобится несколько раз внимательно рассмотреть картинку и понять, в чем фишка.

На картинке – таблица, где множество цифр 42, но в отзеркаленной форме. Наша задача – найти два числа – 43 и 54 – которые тоже нарисованы в неправильной форме.

видео дня

Дается целых 39 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужные цифры / Jagranjosh

Не удалось найти цифры? Ловите подсказку: правильные ответы обведены сине-белым кружком.

Разгадка
Если нашли 43 и 54, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество комбинаций 406, нужно найти одну-единственную 409.

Также у нас есть еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди черепашек спряталась одна лягушка, которую надо найти всего за 4 секунды.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где очень много цифр 78, надо отыскать одну 87. Придется постараться, чтобы найти нужную комбинацию.

