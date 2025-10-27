Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры

Попробуйте разгадать очень непростую, но увлекательную головоломку – придется проявить смекалку, чтобы разобраться и найти правильные ответы.

Найдите цифры 43 и 54 / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет задуматься или улыбнуться. На этот раз нам придется искать сразу две цифры на таблице.

Головоломка от JagranJosh крайне сложная. Чтобы ее разгадать, понадобится несколько раз внимательно рассмотреть картинку и понять, в чем фишка.

На картинке – таблица, где множество цифр 42, но в отзеркаленной форме. Наша задача – найти два числа – 43 и 54 – которые тоже нарисованы в неправильной форме.

Дается целых 39 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужные цифры / Jagranjosh

Не удалось найти цифры? Ловите подсказку: правильные ответы обведены сине-белым кружком.

Если нашли 43 и 54, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

