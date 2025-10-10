Укр
Можно "сломать" мозг: только гении смогут разгадать головоломку за 4 секунды

Мария Николишин
10 октября 2025, 14:57
Автомобиль старательно спрятан, поэтому найти его очень трудно.
Где спрятан странный автомобиль / фото: jagranjosh

Оптические иллюзии и головоломки - это изображения, которые обманывают глаза и мозг. Они прекрасно подходят для проверки остроты зрения человека. Кроме того, такие задачи бросают вызов визуальным навыкам.

Стоит отметить, что головоломки могут быть отличным способом повысить креативность и улучшить когнитивные способности.

В jagranjosh поделились интересным и сложным заданием, которое поможет проверить внимательность. Вам нужно за 4 секунды найти странный автомобиль, который отличается от всех остальных.

видео дня

На изображении видно много синих автомобилей, которые выстроились в ряд. Хотя все они кажутся похожими, это не так. Один из автомобилей отличается от остальных.

Разгадать головоломку не так просто, как кажется на первый взгляд. Пристально посмотрите на изображение, чтобы найти едва заметные подсказки.

Где спрятан странный автомобиль / фото: jagranjosh

Вы должны иметь острую концентрацию, чтобы найти автомобиль, который отличается от других.

Чтобы проверить себя, вы можете просмотреть правильный ответ внизу.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Главред ранее также публиковал другие головоломки, которые не менее интересны. Например, вам нужно сказать, где цифра 7 среди сплошных двоек. Надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить.

Также вы можете проверить себя и сказать: где три различия между мальчиками. Непросто будет отыскать все различия, ведь они очень хорошо замаскированы.

Читайте также:

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

