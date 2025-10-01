Укр
Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

Мария Николишин
1 октября 2025, 19:51
Отыскать сов очень трудно, ведь они хорошо спрятаны.
Головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломки - это всегда хорошая тренировка для мозга. Они помогают улучшить визуально-пространственное мышление, укрепить память, улучшить способность к решению проблем и повысить внимание к деталям.

Если вы поклонник головоломок, то это хорошая новость, ведь они также помогают стимулировать обе стороны мозга, создавать новые нейронные связи, увеличивать скорость умственной деятельности и даже уменьшать стресс.

В jagranjosh поделились интересным и сложным заданием, которое поможет проверить вашу внимательность. Нужно найти трех сов среди кур всего за 10 секунд, передает Главред.

На первый взгляд это задание с картинками очень простое, но многие люди просто теряются.

Чтобы быстрее пройти головоломку, сканируйте изображения. Ищите такие черты сов, как клювы и глаза, а также отсутствие куриных гребешков.

Сосредоточьтесь на контурах, текстурах, чтобы обнаружить замаскированных сов.

Нужно найти трех сов / фото: jagranjosh

Готовы бросить вызов своей внимательности? Если да - вперед к делу!

Правильный ответ вы найдете ниже.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Ранее мы также опубликовали головоломку для гениев. В ней нужно найти спрятанного коня за 10 секунд, но это сможет сделать не каждый.

Вас также может заинтересовать школьная головоломка, которая "сорвала мозг" математикам. Здесь нужно найти число за 15 секунд.

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

