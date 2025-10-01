Где спрятаны три совы: только 1% людей пройдет головоломку за 10 секунд

Отыскать сов очень трудно, ведь они хорошо спрятаны.

Головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломки - это всегда хорошая тренировка для мозга. Они помогают улучшить визуально-пространственное мышление, укрепить память, улучшить способность к решению проблем и повысить внимание к деталям.

Если вы поклонник головоломок, то это хорошая новость, ведь они также помогают стимулировать обе стороны мозга, создавать новые нейронные связи, увеличивать скорость умственной деятельности и даже уменьшать стресс.

В jagranjosh поделились интересным и сложным заданием, которое поможет проверить вашу внимательность. Нужно найти трех сов среди кур всего за 10 секунд, передает Главред.

На первый взгляд это задание с картинками очень простое, но многие люди просто теряются.

Чтобы быстрее пройти головоломку, сканируйте изображения. Ищите такие черты сов, как клювы и глаза, а также отсутствие куриных гребешков.

Сосредоточьтесь на контурах, текстурах, чтобы обнаружить замаскированных сов.

Нужно найти трех сов / фото: jagranjosh

Готовы бросить вызов своей внимательности? Если да - вперед к делу!

Правильный ответ вы найдете ниже.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

