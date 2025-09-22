Укр
Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 10 секунд найти сердечко

Андрей Ганчук
22 сентября 2025, 05:30
Попробуйте разгадать очень сложную оптическую иллюзию – чтобы найти нужное сердечко, понадобится проявить очень хорошую смекалку и немало усилий.
Найдите сердечко за 10 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет отдохнуть и приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти особенное сердечко.

Головоломка от Jagranjosh очень непростая. Чтобы ее разгадать, нужно крайне внимательно изучить картинку и разобраться, в чем здесь фишка.

На картинке – тетрадный лист, на котором шариковой ручкой нарисованы сердечки: белые и закрашенные. Все они одной формы. Но среди них есть сердечко, которое отличается от других. Его нам и нужно будет найти.

Дается всего 10 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете сердечко / Jagranjosh

Не удалось найти сердечко? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол. Правильный ответ указан большой красной стрелкой.

Если нашли сердечко, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано много цифр 35 в неправильной форме. Наша задача – найти среди них одну-единственную и особенную 33.

Также можно поразгадывать веселый ребус для тех, у кого великолепное зрение. На рисунке множество лягушек. Среди них спрятана одна черепашка, которую нам надо найти за 4 секунды.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице красного цвета показано много цифр 61. Нам нужно найти, где спрятана цифра 16. Причем всего за 7 секунд.

