Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

Алёна Воронина
21 сентября 2025, 07:10
45
Непросто будет отыскать все отличия, ведь спрятаны они очень хорошо.

Загадка
Где три различия между курьерами/ jagranjosh

Головоломки на внимательность, где нужно находить различия между изображениями, стремительно набирают популярность - и это неудивительно. На первый взгляд кажется, что такие задания элементарны, однако при более тщательном рассмотрении становится очевидно: все не так просто, как кажется.

Не стоит спешить с выводами и считать подобные упражнения слишком легкими. Иначе вы можете пожалеть о своей самоуверенности, когда потратите немало времени на поиск ответа, который будет постоянно ускользать от вашего взгляда.

видео дня

В очередном задании вам нужно найти три отличия на картинках, где изображены два курьера, пишет jagranjosh.

Даже если на первый взгляд кажется, что изображения идентичны, не доверяйте своим глазам - разница есть, просто она хорошо замаскирована.

Чтобы найти все отличия, нужно будет максимально сосредоточиться. Однако мы уверены, что вы сможете справиться - стоит лишь приложить немного усилий и быть внимательными к деталям.

Однако медлить нельзя - у вас будет всего 9 секунд на решение этого визуального ребуса.

Загадка
Где три различия между курьерами/ jagranjosh

Готовы бросить вызов своей внимательности? Если да - вперед к делу. Мы желаем вам успеха и терпения.

Правильный ответ вы найдете ниже.

Загадка
Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где девятка среди шестерок - только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд. Придется быть максимально внимательными, чтобы найти правильный ответ, ведь цифра 9 очень хорошо спрятана.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три различия между мужчинами в спортзале - надо иметь "зрение орла", чтобы ответить. Непросто будет найти все различия между картинками, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:51Война
"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

00:00Война
Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

22:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

Последние новости

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

Реклама
01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

Реклама
19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

19:02

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

18:53

США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

17:06

Нумерологи назвали даты рождения мужчин, которые любят спорить с женами

16:59

"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

16:49

Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

16:22

Евро по 55: экономист спрогнозировал, когда валюта "взлетит" до этой отметки

16:11

"На Москву": Ющенко раскрыл сценарий победы Украины в войнеВидео

15:57

Солнце "проснулось": на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури

15:20

Уже не футбол: после дисквалификации Мудрик готовится к новой карьере в спорте

15:16

Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

15:15

Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

15:01

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

14:52

Мгновенное чудо: одно простое движение превращает яичницу в кулинарный шедеврВидео

Реклама
14:28

Необычный способ стирки: назван лайфхак для чистоты и свежести кепок и шляпВидео

14:26

Украинские военные уже зачищают центр города: где ВСУ имеют хорошие успехи

14:22

"Навсегда сохраню": сын Елены Кравец встретился с легендой украинского футболаВидео

14:02

"Адские тарифы" Трампа: появился прогноз мощного удара по РоссииВидео

13:46

Где ошибка на рисунке семейного ужина: только самые внимательные найдут ее за 11 секунд

13:41

"Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны

13:34

"Будет бейби-бум": муж Елены Мозговой раскрыл планы на пополнение в семье

12:53

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:52

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

12:28

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять