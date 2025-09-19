Чем отличаются два курьера: только самые умные ответят за 18 секунд

Непросто будет увидеть все отличия за такой короткий промежуток времени.

https://glavred.info/life/chem-otlichayutsya-dva-kurera-tolko-samye-umnye-otvetyat-za-18-sekund-10698776.html Ссылка скопирована

Чем отличаются два курьера/ jagranjosh

Головоломки и зрительные иллюзии - отличный способ развивать внимательность и тренировать логическое мышление. Они не только увлекают, но и стимулируют мозговую активность. Такие упражнения не занимают много времени, поэтому их легко включить в ежедневную ментальную тренировку.

В этом задании вам нужно внимательно присмотреться к изображению с курьерами, которые доставляют газеты, и найти три небольших отличия, пишет jagranjosh.

видео дня

Отличия скрыты довольно искусно, поэтому придется проявить максимум внимательности. Задание не из легких - оно требует сосредоточенности и выдержки.

На поиск у вас будет всего 18 секунд - это настоящее испытание для внимательных и сообразительных.

Готовы проверить, насколько вы наблюдательны? Если да - не теряйте времени. Помните: сложные задания помогают развивать интеллект и выносливость.

На первый взгляд картинки кажутся абсолютно одинаковыми, но между ними действительно есть разница. Ваша задача - как можно быстрее найти эти мелкие, но важные детали.

Чем отличаются два курьера/ jagranjosh

Удалось найти все три отличительные детали? Тогда можете сверить свой результат с правильным ответом, который приведен ниже.

Непросто будет заметить все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо найти, где девятка среди шестерок - только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд. Придется быть максимально внимательными, чтобы найти правильный ответ, ведь цифра 9 очень хорошо спрятана.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где три различия между мужчинами в спортзале - надо иметь "зрение орла", чтобы ответить. Непросто будет найти все различия между картинками, которые на первый взгляд кажутся идентичными.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред