Головоломка для гениев: найти спрятанную лошадь за 10 секунд сможет не каждый

Головоломки всегда привлекали тем, что испытывают внимание, логику и терпение. Особенно популярны оптические иллюзии, картинки, созданные так, чтобы обвести вокруг пальца зрение и разум, пишет Главред со ссылкой на Jagranjosh.

С первого взгляда изображение может выглядеть вполне однозначно, но более пристальное рассматривание часто открывает скрытые детали. Попробуйте найти на рисунке силуэт лошади - задание на скорость и внимательность.

В предложенной загадке на первый план выходит образ слона, несущего бревно, но при внимательном просмотре в композиции спрятался еще и конь. Эксперты советуют разбить картинку на участки и методично сканировать каждый из них.

Поставьте таймер на 10 секунд, уберите отвлекающие факторы и сосредоточьтесь.

Кроме развлечения, такие упражнения имеют практическую пользу: они повышают способность концентрироваться, тренируют наблюдательность, улучшают память и гибкость мышления, а также помогают снять напряжение после монотонной работы.

Именно поэтому психологи советуют регулярно давать мозгу "умные игры" - это своего рода тренировка для интеллекта.

Если справитесь - можете гордиться своей внимательностью; если нет, не расстраивайтесь: регулярные тренировки делают наблюдательность лучше с каждым разом. А вот и разгадка!

Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

