Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанного слона за 21 секунду

Дарья Пшеничник
1 ноября 2025, 23:55
Головоломки помогают лучше сосредотачиваться, запоминать информацию и держать мозг в тонусе.
IQ-тест
Достаточно ли у вас острое зрение, чтобы заметить спрятанного слона / фото: jagranjosh

В интернете появилась новая визуальная головоломка, которая мгновенно покорила соцсети. На картинке, которая выглядит как обычный природный пейзаж, внимательные пользователи должны найти спрятанного слона - и сделать это нужно всего за 21 секунду.

Авторы задания с портала JagranJosh утверждают, что этот тест может определить, насколько острое у вас зрение. Если вы способны увидеть животное без подсказок, то у вас настоящий "ястребиный взгляд".

На рисунке видны деревья, трава и скалы - все выглядит обыденно, пока не начинаешь приглядываться. Контуры слона искусно спрятаны в деталях: тенях, стволах и изгибах ветвей. Именно поэтому большинство людей не замечают его сразу.

Тест на IQ
Где спрятан слон / фото: jagranjosh

Подобные оптические иллюзии не только развлекают, но и тренируют внимательность, концентрацию и способность видеть мелкие детали. Психологи отмечают: регулярное выполнение таких визуальных тестов стимулирует работу мозга и улучшает восприятие.

Попробуйте сами - сможете ли вы найти спрятанного слона за 21 секунду?

Чтобы увидеть слона на картинке, устраните отвлекающие факторы, измените угол обзора и дайте себе время. Не зацикливайтесь на одном участке - ищите характерные черты: хобот, уши, ноги. Расслабьте глаза и наблюдайте внимательно.

Вы нашли слона?

Поздравляем тех, кто смог разглядеть животное: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти слова, могут проверить решение оптической иллюзии ниже.

Решение оптической иллюзии
Решение оптической иллюзии / jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором нужно за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи на картинке - одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Попробуйте также разгадать:

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тест по картинке головоломки задача на логику
