Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанного слона за 21 секунду

В интернете появилась новая визуальная головоломка, которая мгновенно покорила соцсети. На картинке, которая выглядит как обычный природный пейзаж, внимательные пользователи должны найти спрятанного слона - и сделать это нужно всего за 21 секунду.
Авторы задания с портала JagranJosh утверждают, что этот тест может определить, насколько острое у вас зрение. Если вы способны увидеть животное без подсказок, то у вас настоящий "ястребиный взгляд".
На рисунке видны деревья, трава и скалы - все выглядит обыденно, пока не начинаешь приглядываться. Контуры слона искусно спрятаны в деталях: тенях, стволах и изгибах ветвей. Именно поэтому большинство людей не замечают его сразу.
Подобные оптические иллюзии не только развлекают, но и тренируют внимательность, концентрацию и способность видеть мелкие детали. Психологи отмечают: регулярное выполнение таких визуальных тестов стимулирует работу мозга и улучшает восприятие.
Попробуйте сами - сможете ли вы найти спрятанного слона за 21 секунду?
Чтобы увидеть слона на картинке, устраните отвлекающие факторы, измените угол обзора и дайте себе время. Не зацикливайтесь на одном участке - ищите характерные черты: хобот, уши, ноги. Расслабьте глаза и наблюдайте внимательно.
Вы нашли слона?
Поздравляем тех, кто смог разглядеть животное: у вас отличные навыки наблюдения.
Те, кто не смог найти слова, могут проверить решение оптической иллюзии ниже.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором нужно за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи на картинке - одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Попробуйте также разгадать:
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры
Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред