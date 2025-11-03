Укр
Сложный тест на IQ: можете ли вы найти число четыре в море семерок за 7 секунд

Дарья Пшеничник
3 ноября 2025, 23:56
Разгадывание головоломок способствует улучшению внимания и памяти, одновременно служа мощным инструментом для тренировки мозга.
Тест на IQ з візуальною ілюзією
Тест на IQ с визуальной иллюзией / Фото: Jagranjosh

Этот вирусный тест на IQ для визуальных иллюзий заставил людей по всему миру чесать затылок. В простой сетке с одинаковыми числами 7 спрятано число 4. Ваша задача - найти его за 7 секунд.

Исследования показывают, что такие головоломки стимулируют мозг, улучшают память, концентрацию и критическое мышление, пишет Jagranjosh.

Установите таймер на 7 секунд и попробуйте. Это сложнее, чем кажется, не так ли?

Знайдіть на зображенні число 4
Найдите на изображении число 4 / Фото: Jagranjosh

Наш мозг часто путается, когда сталкивается с повторяющимися узорами, и не замечает, если что-то отличается. Но остановившись и сосредоточившись, мы можем найти аномалию.

Вы заметили число 4? Если да, поздравляем, вы - чемпион иллюзий! Если нет, не переживайте, это случается со всеми. Чтобы улучшить навыки, разгадывайте такие головоломки каждый день.

Посмотрите решения ниже.

Розгадка зорової ілюзії
Разгадка зрительной иллюзии / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором нужно за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судьи на картинке - одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

