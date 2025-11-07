Игнорировать нельзя: какой индикатор в авто сигнализирует о серьезной проблеме

Вы узнаете:
- Какой индикатор в авто предупреждает о перегреве двигателя
- Что нужно делать в таком случае
На приборной панели в автомобиле есть много индикаторов. Все они информируют водителя об определенных неисправностях или других проблемах. Кроме того, есть индикатор, который призывает немедленно остановиться.
Главред решил разобраться, какой индикатор в авто не стоит игнорировать.
Что означает красный градусник с волнами в авто
Express.co.uk рассказывает, что в авто можно иногда увидеть предупреждение в виде красного градусника с волнами снизу, который размещен на приборной панели. Он предупреждает о перегреве двигателя.
"Во время длительного управления автомобилем двигатель начинает значительно нагреваться из-за мощности, которую он генерирует. Чтобы защитить двигатель от повреждений, связанных с перегревом, ваш автомобиль оснащен системой охлаждения, которая поддерживает оптимальную температуру для обеспечения бесперебойной работы всего. Однако бывают случаи, когда много различных компонентов, связанных с вашей системой охлаждения, могут выйти из строя, что приводит к перегреву двигателя", - говорится в сообщении.
Что делать, если горит индикатор градусника в авто
Если мигает индикатор предупреждения о температуре, следует как можно скорее остановить автомобиль в безопасном месте. Это объясняется тем, что даже короткая езда с перегретым двигателем может привести к значительному повреждению самого двигателя.
Водителям также стоит открыть капот и дать двигателю остыть в течение по крайней мере получаса.
Почему двигатель в авто может перегреться
Эксперты отмечают, что система охлаждения автомобиля состоит из различных компонентов, каждый из которых может выйти из строя в любой момент.
Они также назвали распространенные причины перегрева авто:
- недостаток охлаждающей жидкости двигателя;
- неисправный вентилятор охлаждения;
- неисправный термостат;
- водяной насос.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
