Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

В Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа.

https://glavred.info/auto/shtrafov-tochno-ne-budet-gde-voditelyam-mozhno-ezdit-s-lyuboy-skorostyu-10712942.html Ссылка скопирована

Где нет ограничений скорости / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

В какой стране нет ограничения скорости

С чем связано такое правило

Каждый водитель знает об ограничении скорости на дорогах. В частности, существуют допустимые показатели превышения указанной скорости. Если выйти за эти пределы, то можно получить штраф. Но такое правило действует не везде.

Главред решил разобраться, где не действуют ограничения скорости.

видео дня

В какой стране можно ездить с любой скоростью

Daily Mail рассказывает, что в Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа - это Германия. В этой стране есть автобаны, на которых нет никаких ограничений скорости движения транспорта на определенных участках.

Отмечается, что ограничения отсутствуют на 1/8 всех автобанов страны. На таких участках левая полоса используется только водителями, которые едут на максимальной скорости.

Стоит добавить, что главная опасность такого автобана заключается в том, что водители движутся с очень разными скоростями. В то же время, на автобанах с ограничениями нельзя превышать скорость 130 км/ч.

Ограничение скорости в Украине

В ПДД отмечается, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, а в жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

Кроме того, вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, разрешается движение со скоростью:

транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, - не более 70 км/ч;

на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком "Автомагистраль" - не более 130 км/ч;

на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой - не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах - не более 90 км/ч.

Как сдать экзамен на права / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред