Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

Каждый водитель знает об ограничении скорости на дорогах. В частности, существуют допустимые показатели превышения указанной скорости. Если выйти за эти пределы, то можно получить штраф. Но такое правило действует не везде.
В какой стране можно ездить с любой скоростью
Daily Mail рассказывает, что в Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа - это Германия. В этой стране есть автобаны, на которых нет никаких ограничений скорости движения транспорта на определенных участках.
Отмечается, что ограничения отсутствуют на 1/8 всех автобанов страны. На таких участках левая полоса используется только водителями, которые едут на максимальной скорости.
Стоит добавить, что главная опасность такого автобана заключается в том, что водители движутся с очень разными скоростями. В то же время, на автобанах с ограничениями нельзя превышать скорость 130 км/ч.
Ограничение скорости в Украине
В ПДД отмечается, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, а в жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч.
Кроме того, вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, разрешается движение со скоростью:
- транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, - не более 70 км/ч;
- на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком "Автомагистраль" - не более 130 км/ч;
- на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой - не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах - не более 90 км/ч.
