Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

Мария Николишин
6 ноября 2025, 16:17
В Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа.
Где нет ограничений скорости / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • В какой стране нет ограничения скорости
  • С чем связано такое правило

Каждый водитель знает об ограничении скорости на дорогах. В частности, существуют допустимые показатели превышения указанной скорости. Если выйти за эти пределы, то можно получить штраф. Но такое правило действует не везде.

Главред решил разобраться, где не действуют ограничения скорости.

В какой стране можно ездить с любой скоростью

Daily Mail рассказывает, что в Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа - это Германия. В этой стране есть автобаны, на которых нет никаких ограничений скорости движения транспорта на определенных участках.

Отмечается, что ограничения отсутствуют на 1/8 всех автобанов страны. На таких участках левая полоса используется только водителями, которые едут на максимальной скорости.

Стоит добавить, что главная опасность такого автобана заключается в том, что водители движутся с очень разными скоростями. В то же время, на автобанах с ограничениями нельзя превышать скорость 130 км/ч.

Ограничение скорости в Украине

В ПДД отмечается, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, а в жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

Кроме того, вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, разрешается движение со скоростью:

  • транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, - не более 70 км/ч;
  • на автомобильной дороге, обозначенной дорожным знаком "Автомагистраль" - не более 130 км/ч;
  • на автомобильной дороге с отдельными проезжими частями, отделенными друг от друга разделительной полосой - не более 110 км/ч, на других автомобильных дорогах - не более 90 км/ч.
Как сдать экзамен на права / Инфографика: Главред

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто ПДД штрафы правила дорожного движения штрафы на дорогах автомобили
