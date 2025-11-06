Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

Руслана Заклинская
6 ноября 2025, 15:30
42
Обнародован рейтинг самых надежных семейных SUV, которые почти не нуждаются в ремонте.
Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов
Рейтинг самых надежных семейных SUV / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Какие модели кроссоверов считаются самыми надежными
  • Какие критерии учитывали владельцы при оценке автомобилей
  • Как быстро устранялись неисправности в этих автомобилях

Последние годы рынок SUV значительно расширился, а семейные кроссоверы стали одними из самых популярных автомобилей среди украинских и европейских водителей. В условиях ежедневных поездок, путешествий и активного использования чрезвычайно важно выбирать автомобиль, который сочетает комфорт, безопасность и надежность.

Главред узнал, какие модели кроссоверов самые надежные.

видео дня

Британское издание WhatCar провело масштабное исследование среди нескольких тысяч владельцев SUV, чтобы определить самые надежные семейные кроссоверы последних лет. Целью опроса было выяснить, какие модели приносят минимум хлопот и редко нуждаются в ремонте.

В рамках опроса участвовали владельцы пятилетних кроссоверов. Они сообщали, как часто их автомобили выходили из строя в течение последних двух лет и сколько стоило устранение неисправностей. На основе этих данных эксперты издания определили десятку самых надежных SUV на рынке.

Vauxhall Grandland (2024 - по сей день)

Первое место занял Grandland второго поколения, построенный на платформе EMP2 и являющийся "близнецом" французского Peugeot 3008. Надежность модели оценили в 99,6%, что стало рекордом для класса.

Лишь 4% владельцев сталкивались с проблемами и все они касались электрооборудования, не связанного с двигателем. При этом ремонт обеспечивал производитель.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (2019 - по сей день)

Надежность авто оценили в 99,2%. Лишь 12% владельцев имели неисправности в течение последних двух лет. Среди слабых мест выделяют мультимедийную систему с навигацией и 12-вольтовую батарею, но ремонт обычно длился менее одного дня и покрывался Toyota.

Porsche Macan (2014 - по сей день)

Надежность - 99%, проблемы возникали только у 5% авто, преимущественно с электрикой или коробкой передач. Ремонтные работы выполнялись за счет производителя и половину автомобилей отремонтировали менее чем за сутки.

Kia Niro (2022 - до сих пор)

Надежность - 99%. Модель отличилась стабильной работой гибридной установки и низкими затратами на обслуживание.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы не запотевали стекла в автомобиле / Инфографика: Главред

Toyota RAV4 Hybrid (2019 - 2024)

Владелицы этого авто оценили надежность в 98,9%. Отмечается исключительная стабильность работы гибридной системы и минимальные затраты на сервис.

Кто вошел в ТОП-10 самых надежных кроссоверов

Все модели рейтинга отличаются высоким качеством сборки, простой эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также минимальным количеством серьезных отказов. В десятку лидеров также вошли:

  • Mazda CX-5 (бензин, 2017-2025) - 98,4%
  • Nissan Qashqai (2014-2021) - 98,3%
  • Lexus UX (2019-до сих пор) - 98%
  • Skoda Kodiaq (дизель, 2016-до сих пор) - 97,8%
  • Renault Scenic E-Tech (2023-до сих пор) - 97,5%

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: What Car

What Car - это британский медиа-бренд, который предоставляет информацию и советы покупателям автомобилей на протяжении более 40 лет. Он считается одним из самых авторитетных источников для тех, кто планирует приобрести новую или подержанную машину в Великобритании.

Издание ежегодно присуждает награды "Car of the Year" и другие награды лучшим автомобилям в различных категориях, которые считаются очень престижными в Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

16:10Война
Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

15:02Синоптик
Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Последние новости

16:17

Штрафов точно не будет: где водителям можно ездить с любой скоростью

16:10

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

15:40

Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

15:38

"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

15:36

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
15:33

От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

15:31

США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

15:30

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

15:02

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Реклама
14:46

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орехВидео

14:32

Заводы останавливают производство популярного продукта - что происходит с ценами

14:29

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:23

Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

14:18

Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

14:17

День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

14:08

Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

14:01

Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

13:55

Говорить "б/у" - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещиВидео

13:55

Как продлить жизнь старому дереву: советы опытных садоводов

13:30

"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

Реклама
13:24

Пылают десятки локомотивов: ГУР рассказало о дерзкой диверсии в РФВидео

13:10

Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

13:09

Сергей Танчинец тайно женился на своей пиарщице

12:44

Не спешите покупать доллары: эксперты назвали оптимальную валюту для сбережений

12:40

Как не потерять 6500 грн зимней поддержки: украинцев предупредили о мошеннической схеме

12:17

Учёные нашли "пещеру ужаса" с гигантской паутиной и десятками тысяч пауков

12:15

Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские ударыФото

12:07

Меган Маркл приняла шокирующее решение: Гарри отреагировал

12:03

Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцыВидео

11:48

Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей - детали

11:47

Как по-украински называется "безымянный" палец - ответ мало кто знаетВидео

11:42

Как эффективно прочистить трубы: простое средство, которое работает лучше любых химикатов

11:19

Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папыЭксклюзив

11:07

Меньше воробья в 6 раз и летает как бабочка: в Ивано-Франковске заметили украинскую колибри

10:59

Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую областьФото

10:55

Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

10:50

Шесть самых ревнивых знаков зодиака, с которыми нужно быть начеку

10:37

В Британии назвали человека, который может посадить Путина за стол переговоров

10:21

"Ждем и получаем": обрученная солистка Kazka заговорила о беременности

Реклама
10:15

Дмитрий Кулеба сделал предложение возлюбленной - что она ответила

10:10

"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

09:53

В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

09:30

Отказалась от косы ради нового имиджа: Юлия Тимошенко изменила прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

09:25

"Семья": Владимир Ярославский сделал публичное признание

09:24

Скандал в Финляндии: 11-летнюю украинку заставили петь самую популярную в мире русскую песнюВидео

09:20

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

09:00

За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

08:46

Почему Украине очень нужны Томагавки?мнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять