Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

Обнародован рейтинг самых надежных семейных SUV, которые почти не нуждаются в ремонте.

Рейтинг самых надежных семейных SUV / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

Какие модели кроссоверов считаются самыми надежными

Какие критерии учитывали владельцы при оценке автомобилей

Как быстро устранялись неисправности в этих автомобилях

Последние годы рынок SUV значительно расширился, а семейные кроссоверы стали одними из самых популярных автомобилей среди украинских и европейских водителей. В условиях ежедневных поездок, путешествий и активного использования чрезвычайно важно выбирать автомобиль, который сочетает комфорт, безопасность и надежность.

Главред узнал, какие модели кроссоверов самые надежные.

Британское издание WhatCar провело масштабное исследование среди нескольких тысяч владельцев SUV, чтобы определить самые надежные семейные кроссоверы последних лет. Целью опроса было выяснить, какие модели приносят минимум хлопот и редко нуждаются в ремонте.

В рамках опроса участвовали владельцы пятилетних кроссоверов. Они сообщали, как часто их автомобили выходили из строя в течение последних двух лет и сколько стоило устранение неисправностей. На основе этих данных эксперты издания определили десятку самых надежных SUV на рынке.

Vauxhall Grandland (2024 - по сей день)

Первое место занял Grandland второго поколения, построенный на платформе EMP2 и являющийся "близнецом" французского Peugeot 3008. Надежность модели оценили в 99,6%, что стало рекордом для класса.

Лишь 4% владельцев сталкивались с проблемами и все они касались электрооборудования, не связанного с двигателем. При этом ремонт обеспечивал производитель.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (2019 - по сей день)

Надежность авто оценили в 99,2%. Лишь 12% владельцев имели неисправности в течение последних двух лет. Среди слабых мест выделяют мультимедийную систему с навигацией и 12-вольтовую батарею, но ремонт обычно длился менее одного дня и покрывался Toyota.

Porsche Macan (2014 - по сей день)

Надежность - 99%, проблемы возникали только у 5% авто, преимущественно с электрикой или коробкой передач. Ремонтные работы выполнялись за счет производителя и половину автомобилей отремонтировали менее чем за сутки.

Kia Niro (2022 - до сих пор)

Надежность - 99%. Модель отличилась стабильной работой гибридной установки и низкими затратами на обслуживание.

Как сделать, чтобы не запотевали стекла в автомобиле / Инфографика: Главред

Toyota RAV4 Hybrid (2019 - 2024)

Владелицы этого авто оценили надежность в 98,9%. Отмечается исключительная стабильность работы гибридной системы и минимальные затраты на сервис.

Кто вошел в ТОП-10 самых надежных кроссоверов

Все модели рейтинга отличаются высоким качеством сборки, простой эксплуатацией и техническим обслуживанием, а также минимальным количеством серьезных отказов. В десятку лидеров также вошли:

Mazda CX-5 (бензин, 2017-2025) - 98,4%

Nissan Qashqai (2014-2021) - 98,3%

Lexus UX (2019-до сих пор) - 98%

Skoda Kodiaq (дизель, 2016-до сих пор) - 97,8%

Renault Scenic E-Tech (2023-до сих пор) - 97,5%

Об источнике: What Car What Car - это британский медиа-бренд, который предоставляет информацию и советы покупателям автомобилей на протяжении более 40 лет. Он считается одним из самых авторитетных источников для тех, кто планирует приобрести новую или подержанную машину в Великобритании. Издание ежегодно присуждает награды "Car of the Year" и другие награды лучшим автомобилям в различных категориях, которые считаются очень престижными в Великобритании.

