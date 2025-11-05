Как отличить зимнюю резину от летней: один секретный символ все 'расскажет'

Об этой маркировке знают не все водители.

Как отличить зимнюю резину от летней

Что означает M+S на шине

Сезон замены летней резины на зимнюю в самом разгаре. Кто-то выбирает новый комплект, ведь старый уже отслужил свое, а другие - вытаскивают прошлогодний из "шкафа". У водителей, которые не имеют большого опыта за рулем, может возникать немало вопросов перед заменой резины. В частности, не все знают, как отличить зимнюю резину от летней, поэтому Главред подробно разобрался в этом вопросе.

Какую маркировку имеют зимние шины

Первое, на что нужно обращать внимание, - это маркировка шин.

Основным и единственным обязательным символом зимней шины является так называемый альпийский символ - треугольная гора со снежинкой в центре. Официальное название - 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), то есть "снежинка в трех горных вершинах", пишут на портале Interia Motoryzacja.

Также зимние шины часто имеют обозначение M+S (Mud and Snow), что указывает на их пригодность для эксплуатации в грязи и на снегу.

Чем отличается зимняя шина от летней

Зимние шины отличаются от летних не только маркировкой, но и конструкцией и составом резиновой смеси.

Прежде всего, они имеют более мягкую резину, которая не затвердевает при низких температурах, обеспечивая лучшее сцепление на скользкой поверхности. Их протектор имеет больше насечек, поэтому шины лучше сцепляются со снегом.

В свою очередь, летние шины являются более жесткими, имеют более простой протектор и лучше всего подходят для температур выше 7 градусов Цельсия. При морозах они становятся жесткими и теряют сцепление.

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

