Трансмиссия этого не прощает: какие привычки водителей незаметно "убивают" коробку

Автомастера объяснили, как привычные действия водителя приводят к преждевременному ремонту коробки передач.

https://glavred.info/auto/transmissiya-etogo-ne-proshchaet-kakie-privychki-voditeley-nezametno-ubivayut-korobku-10713047.html Ссылка скопирована

Как привычка держать руку на рычаге сокращает жизнь коробки передач/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой маневр может разрушить коробку передач

Почему нельзя держать руку на рычаге

Как мелкие привычки приводят к дорогостоящему ремонту

Даже самая прочная коробка передач не выдержит грубого обращения. Часто сами водители значительно сокращают ее ресурс, даже не догадываясь об этом, пишет "Твоя машина".

Главред решил рассказать, какие привычки за рулем могут разрушить трансмиссию и привести к дорогостоящему ремонту.

видео дня

Инженер-механик Александр Мельничук объясняет: одно из самых опасных действий - попытка включить заднюю передачу во время движения. Даже если механизм не сработает, синхронизаторы получают сильную ударную нагрузку, для которой они не рассчитаны. Если же заднюю передачу таки активировать на ходу, коробка может рассыпаться внутри буквально за секунды.

Еще одна распространенная ошибка - привычка держать руку на рычаге переключения. На первый взгляд, это кажется мелочью, но даже небольшое давление создает дополнительную нагрузку на подшипники, из-за чего трансмиссия изнашивается гораздо быстрее.

Мастер автосервиса Сергей Мартынюк добавляет, что привычка держать ногу на педали сцепления или периодически ее нажимать во время движения также вредит системе. Это приводит к перегреву и преждевременному износу диска - иногда даже за несколько тысяч километров.

Как быстро разморозить стекло в авто / Главред - инфографика

Еще одна опасная привычка - оставлять авто на передаче без ручного тормоза. В этом случае весь вес машины давит на шестерни, что может привести к их повреждению. Эксперты отмечают: лучше воспользоваться ручником, чем потом тратить тысячи гривен на ремонт коробки передач.

Специалисты советуют водителям регулярно проходить диагностику и следить за поведением автомобиля при переключении передач - это поможет избежать больших проблем в будущем.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред