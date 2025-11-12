Обычная вода не справится: как быстро удалить птичий помет с авто

Птичий помет мгновенно сойдет с автомобиля, если использовать одно домашнее средство.

Как удалить птичий помет с авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Почему птичий помет может повредить авто

Как его легко убрать с кузова

Всех водителей раздражает обнаружение птичьего помета по всему авто сразу после мытья. Что важно, птичий помет не просто загрязняет авто, он может даже повредить лакокрасочное покрытие, если долго его не убирать.

Главред решил разобраться, как очистить авто от птичьего помета.

Чем опасен птичий помет на авто

Express.co.uk рассказывает, что птичий помет содержит кислоту, которая может разъедать защитное прозрачное покрытие автомобиля.

Кроме того, солнце может "запечь" эту грязь на автомобиле, что еще больше затрудняет ее удаление. Это может оставить тусклые пятна, разводы или даже коррозию.

Чем можно убрать птичий помет с авто

Эксперты говорят, что обычный уксус может безопасно очистить грязь всего за несколько минут.

"Мягкая кислотность уксуса помогает смягчить кислоту в экскрементах, поэтому их можно осторожно удалить без сильного трения. При правильном разведении он полностью безопасен для лакокрасочного покрытия", - говорится в сообщении.

Как использовать уксус для мытья авто

Чтобы приготовить чистящее средство, просто смешайте равные части уксуса и воды в бутылке с распылителем и хорошо встряхните.

Распылите уксусную смесь на загрязненный участок и оставьте на пять-десять минут. После этого бережно протрите мягкой тканью из микрофибры. Также можно смыть чистой водой и высушить, чтобы избежать разводов.

Как разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

