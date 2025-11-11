До какой температуры надо прогревать автомобиль: эксперт назвал золотой стандарт

Температура в салоне автомобиля может напрямую влиять на безопасность водителя, вызывая сонливость или дискомфорт.

Какая идеальная температура в автомобиле зимой / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как прогреть автомобиль зимой

Какая идеальная температура в машине для комфортной поездки

Почему нельзя прогревать авто в гараже

С понижением температуры в Украине поездки на автомобиле зимой могут стать настоящим испытанием. Особенно это заметно, если машина стояла на улице несколько дней подряд и стекла покрываются морозом. По сравнению с теплым домом, начало поездки может показаться неприятным.

Главред узнал, до какой температуры лучше прогревать авто.

Какая идеальная температура в салоне автомобиля

Эксперт Грег Картер поделился с Daily Express рекомендациями по комфортной температуре для водителя и пассажиров. Он отметил, что оптимальный диапазон соответствует домашней среде - от 19°C до 22°C. Эта температура достаточно теплая, чтобы не нуждаться в дополнительных слоях одежды и при этом не настолько высокая, чтобы вызвать сонливость.

Поддержать комфорт в салоне помогает подогрев сидений, который позволяет быстро согреться даже при холодной погоде. Результаты исследования 2024 года от Genesis Motors и AA среди 14 000 водителей показали, что температура 22°C считается оптимальной как для водителя, так и для пассажиров на задних сиденьях.

Как сделать, чтобы не запотевали стекла в автомобиле / Инфографика: Главред

Почему не стоит прогревать двигатель слишком долго

Специалисты Consumer Reports советуют дать автомобилю поработать минуту перед поездкой, но самый быстрый способ прогреть двигатель - двигаться. Прогрев на холостом ходу 15 минут оказывается менее эффективным. При этом стоит избегать резкого набора оборотов в течение первых минут движения.

Как правильно использовать обогреватель и вентилятор

Компания Aceable онлайн-поставщик лицензий водителя рекомендует сначала выключить вентилятор, чтобы обогреватель не дул холодным воздухом на лицо. Лучше дать двигателю прогреться 1-2 минуты, а вентиляционные отверстия направлять на грудь, а не на лицо - это быстрее согреет тело.

Почему нельзя прогревать машину в закрытом гараже

Оставлять автомобиль работать в закрытом помещении, например, в гараже, чрезвычайно опасно. Это может привести к накоплению угарного газа, который может отравить или даже убить человека при вдыхании его в большом количестве.

