Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

Вы узнаете:
- Как правильно наносить пену для бритья на стекло
- Сколько времени держится эффект и как его продлить
- Почему даже после обработки стекло может запотевать
Влажные окна - ежедневная проблема для водителей осенью. Стекла запотевают, обзор ограничивается, и трогаться становится опасно.
Главред решил рассказать, как водители в Британии справляются с этим явлением,
О простом, экономном методе - использовании обычной пены для бритья, пишет издание Auto Swiat.
Как пена для бритья помогает
Суть метода проста: на сухое стекло наносится небольшое количество пены, ее растирают салфеткой и полируют до прозрачности. Важно: используйте только классическую пену, без геля - гелевые средства не дают эффекта. После обработки стекло несколько дней не запотевает, а одного баллончика хватает на много обработок.
Автомеханик объясняет, почему возникает проблема:
"Запотевание начинается, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом. Часто это случается из-за мокрых ковриков или одежды".
Эксперты рекомендуют перед нанесением пены очистить стекло от пыли, а после обработки убедиться, что не осталось разводов. Если пена содержит красители или ароматизаторы, лучше выбрать другую - они могут создавать блики ночью. Эффект длится от нескольких дней до недели, в зависимости от влажности в салоне.
Дополнительно эксперт советует:
"Если стекла все равно запотевают, проверьте салонный фильтр. Забитый фильтр удерживает влагу и затрудняет вентиляцию".
Таким образом, простой и доступный способ с пеной для бритья помогает поддерживать чистоту стекол и безопасность вождения осенью.
