Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

Эксперты открывают простой и экономный способ обработки стекла, чтобы несколько дней не запотевало стекло.

Как легко поддерживать чистоту стекол и безопасное вождение в холодное время года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно наносить пену для бритья на стекло

Сколько времени держится эффект и как его продлить

Почему даже после обработки стекло может запотевать

Влажные окна - ежедневная проблема для водителей осенью. Стекла запотевают, обзор ограничивается, и трогаться становится опасно.

Главред решил рассказать, как водители в Британии справляются с этим явлением,

О простом, экономном методе - использовании обычной пены для бритья, пишет издание Auto Swiat.

Как пена для бритья помогает

Суть метода проста: на сухое стекло наносится небольшое количество пены, ее растирают салфеткой и полируют до прозрачности. Важно: используйте только классическую пену, без геля - гелевые средства не дают эффекта. После обработки стекло несколько дней не запотевает, а одного баллончика хватает на много обработок.

Автомеханик объясняет, почему возникает проблема:

"Запотевание начинается, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом. Часто это случается из-за мокрых ковриков или одежды".

Эксперты рекомендуют перед нанесением пены очистить стекло от пыли, а после обработки убедиться, что не осталось разводов. Если пена содержит красители или ароматизаторы, лучше выбрать другую - они могут создавать блики ночью. Эффект длится от нескольких дней до недели, в зависимости от влажности в салоне.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика / Главред

Дополнительно эксперт советует:

"Если стекла все равно запотевают, проверьте салонный фильтр. Забитый фильтр удерживает влагу и затрудняет вентиляцию".

Таким образом, простой и доступный способ с пеной для бритья помогает поддерживать чистоту стекол и безопасность вождения осенью.

